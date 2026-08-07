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- Vaseekara Rajayoga: సింహరాశిలోకి సూర్యుడు.. శక్తివంతమైన యోగంతో ఈ 4 రాశులకు సంపద, అదృష్టం
Vaseekara Rajayoga: సింహరాశిలోకి సూర్యుడు.. శక్తివంతమైన యోగంతో ఈ 4 రాశులకు సంపద, అదృష్టం
Vaseekara Rajayoga: గ్రహాలకు రాజు సూర్యుడు సింహంలోకి ప్రవేశించబెతున్నాడు. దీనివల్ల అత్యంత శక్తివంతమైన వశీకర రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఇది నాలుగు రాశుల వారికి అపారమైన సంపద, విజయాన్ని అందిస్తుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి అధిపతి సూర్యుడు. ఇప్పుడు సూర్యుడు సింహరాశిలోకే ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ రాశిలోనే వశీకర రాజయోగాన్ని ఏర్పరుస్తాడు. కాబట్టి సింహారాశి వారికి ఆగస్టు నెల బాగా కలిసొస్తుంది. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అలాగే ప్రమోషన్ కూడ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక సొంత వ్యాపారం చేసేవారు ఎంతో లాభం పొందుతారు. ఈ రాశి వారికి సమాజంలో వీరి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఇతరుల చేతిలో ఆగిపోయిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు కలిసివస్తాయి. ఆస్తులు కొనే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి వశీకర రాజయోగం భారీగా కలిసివస్తుంది. వీరికి భారీగా ధనలాభం కలుగుతుంది. ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి పైఅధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్టు దొరుకుతుంది. ఇక భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి భారీ లాభాలు వస్తాయి. ఇక కుటుంబంలో సంతోషం, శాంతి నెలకొంటాయి. ఆగిపోయిన విదేశీ పెళ్లి సంబంధాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకుని పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి వ్యాపారంలో బాగా కలిసివస్తుంది. వీరికి శక్తివంతమైన వశీకర రాజయోగం ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ రాశివారి ఆస్తి విలువ భారీగా పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా ఈ రాశివారి చిరకాల కోరికలు నెరవేరే సమయం ఇది. భార్యాభర్తల మధ్య బంధం కూడా బలంగా మారుతుంది. కొత్త వస్తువులు కొంటారు. విలాసవంతంగా జీవిస్తారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి సూర్యుడి సంచారం బాగా కలిసివస్తుంది. ఈ రాశివారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ బాగా పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పూర్వీకుల ఆస్తి, ఖాళీ స్థలాలు ఈ రాశివారి చేతికి అందుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఏ రాశుల వారైనా కష్టపడి పనిచేస్తే మంచి స్థితికి చేరుకుంటారు.