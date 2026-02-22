Lord Shukra: శుక్రుని దయ వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి జీవితాంతం రాజభోగాలే
Lord Shukra: శుక్రుడు దయ ఉంటే చాలు ఆ రాశుల వారు లక్కీ అనే చెప్పుకోవాలి. ఒకరి జాతకంలో శుక్రుడు మంచి స్థానంలో ఉంటే జీవితాంతం వారికి సుఖసంతోషాలు, విలాసవంతమైన జీవితం పొందుతారు. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మిథున రాశి
మిథున రాశిని పాలించే బుధుడు. శుక్రుడ, బుధుడు మంచి స్నేహితులు. కాబట్ట శుక్రుడు మిథున రాశి వారికి ఎంతో మేలు చేస్తాడు. శుక్రుడి దయ మిథున రాశి వారిపై ఉంటుంది. ఈ రాశి వారి కమ్యూనికేషన్, తెలివి తేటలు అందరినీ ఆకర్షిస్తాయి. మీడియా, రచన, కళ, మార్కెటింగ్ రంగాలలో ఉన్నవారు మంచి అవకాశాలను పొందుతారు. విలాసాలకు అధికంగా ఖర్చే చేస్తారు.
కన్యా రాశి
ఈ రాశి వారిని పాలించేది బుధుడే. కన్యారాశిలో శుక్రుడు బలహీనంగా ఉంటాడు కానీ బుధుడు శుక్రుడు స్నేహితులు. కాబట్టి శుక్రుడు కన్యా రాశి వారికి మంచే చేస్తాడు. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారికి ఆర్ధిక పరిస్థితులు క్రమబద్ధంగా ఉంటాయి. విలాసవంతమైన వస్తువులతో చేసే వ్యాపారం లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి
మకర రాశిని పాలించే శని. శుక్రుడికి శనికి మధ్య సన్నిహిత సంబంధం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రాశి వారికి శుక్రుడు రాజజీవితాన్ని ఇస్తాడు. శుక్రుని శుభ స్థానం వల్ల కెరీర్లో పురోగతి, స్థిరత్వం ఉంటుంది. వీరి సామాజిక గౌరవం పెరుగుతుంది. స్థిరాస్తులు, చరాస్తులు కొంటారు. ఇనుము వ్యాపారం చేసేవారికి లాభిస్తుంది.
మీన రాశి
మీన రాశిని పాలించేది గురు గ్రహం. శుక్రుడికి గురుగ్రహాన్ని శత్రు గ్రహంగా పరగణిస్తారు. కానీ శుక్రుడు మీన రాశిలో ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. దీని వల్ల మీన రాశికి ఉత్తమ జీవితం అందుతుంది. మీన రాశి వారు అన్ని రకాల భౌతిక సుఖాలను పొందుతారు. డబ్బు స్థిరంగా చేతికి అందుతుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. జీరో నుంంచి హీరోగా మార్చగల శక్తి శుక్రుడికి ఉంది.