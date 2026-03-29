- Vastu Tips: వీధి పోటు ఉన్న ఇల్లు కొంటే ఏమవుతుంది.? సైంటిఫిక్ రీజన్ తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే
Vastu Tips: వీధి పోటు ఉన్న ఇల్లు కొంటే ఏమవుతుంది.? సైంటిఫిక్ రీజన్ తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే
Vastu Tips: వాస్తు శాస్త్రంలో వీధి పోటుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకునే వారు లేదా స్థలం కొనేవారు మొదటగా చూసేది వీధి పోటు ఉందా లేదా అని. అసలు వీధి పోటు అంటే ఏంటి? దీనివల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటి? దీని వెనుక ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్ ఏంటి.?
వీధి పోటు అంటే ఏమిటి?
సాధారణంగా మనం నివసించే ఇంటికి లేదా స్థలానికి ఎదురుగా నిలువుగా ఉండే వీధి (రోడ్డు) వచ్చి నేరుగా తాకడాన్ని 'వీధి పోటు' అంటారు. అంటే, ఆ వీధి ఆ ఇంటి వద్ద ఆగిపోవడం లేదా అక్కడి నుండి పక్కకు తిరగడం జరుగుతుంది. దీనిని 'వీధి శూల' అని కూడా పిలుస్తారు. వాస్తు ప్రకారం ఇల్లు ఏ దిశలో ఉన్నా, రోడ్డు మాత్రం ఇంటి మధ్య భాగానికి లేదా మూలలకు నేరుగా తగలకూడదని పండితులు చెబుతుంటారు.
వీధి పోటు రకాలు - ఫలితాలు
అన్ని వీధి పోట్లు చెడు ఫలితాలను ఇవ్వవు. ఇల్లు ఉన్న దిశను బట్టి కొన్ని వీధి పోట్లు అఖండమైన యోగాన్ని, మరికొన్ని తీవ్రమైన ఇబ్బందులను కలిగిస్తాయి:
శుభప్రదమైనవి: ఈశాన్య (తూర్పు ఈశాన్యం, ఉత్తర ఈశాన్యం) వీధి పోట్లు అత్యంత శుభప్రదమైనవి. ఇవి సంపదను, కీర్తిని కలిగిస్తాయి.
అశుభప్రదమైనవి: నైరుతి, వాయువ్యంతో పాటు ఆగ్నేయ దిశల్లో కొన్ని రకాల వీధి పోట్లు ఆర్థిక నష్టాలను, ఆరోగ్య సమస్యలను లేదా కుటుంబ కలహాలను కలిగిస్తాయని వాస్తు శాస్త్రం చెబుతోంది.
వీధి పోటు వెనుక ఉన్న సైంటిఫిక్ రీజన్ (శాస్త్రీయ కారణం)
వాస్తును కేవలం నమ్మకంగానే కాకుండా సైంటిఫిక్ కోణంలో చూస్తే 'వీధి పోటు' ప్రభావానికి బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి.
గాలి ఒత్తిడి (Air Pressure): వీధి పొడవుగా ఉన్నప్పుడు, గాలి ఆ వీధి గుండా వేగంగా ప్రవహిస్తుంది. అది నేరుగా ఇంటిని తాకినప్పుడు ఇంటి లోపల ఉండే గాలి పీడనంలో అస్థిరత ఏర్పడుతుంది. ఇది ఇంట్లో ఉండేవారి మానసిక ప్రశాంతతపై ప్రభావం చూపుతుంది.
కాంతి ప్రభావం (Light Pollution): రాత్రి వేళల్లో రోడ్డుపై వచ్చే వాహనాల హెడ్ లైట్ల కాంతి నేరుగా ఇంటి లోపలికి పడుతుంది. దీనివల్ల నిద్రాభంగం కలగడమే కాకుండా, కంటిచూపుపై, ఏకాగ్రతపై ప్రభావం పడుతుంది.
ధ్వని కాలుష్యం (Sound Pollution): వాహనాల హారన్ల శబ్దం, ఇంజిన్ల సౌండ్ నేరుగా ఇంటి గోడలను తాకడం వల్ల ఇంట్లో నిరంతరం అలజడి ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంది.
భద్రత, సామాజిక కారణాలు
శాస్త్రీయ కారణాలతో పాటు భద్రతా పరమైన అంశాలు కూడా వీధి పోటు నివారించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ప్రమాదాల భయం: ఒకవేళ రోడ్డుపై వచ్చే వాహనం బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినా లేదా డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయినా, ఆ వాహనం నేరుగా ఇంటిని ఢీకొనే ప్రమాదం ఉంటుంది.
ప్రైవసీ (Privacy): వీధిలో నడిచే వారి దృష్టి నేరుగా ఇంటి లోపలికి పడే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇంట్లో ఉండేవారికి స్వేచ్ఛ లోపించినట్లు అనిపిస్తుంది. పదిమంది చూపు పడటం వల్ల కలిగే మానసిక ఒత్తిడి కూడా ఒక కారణమే.
నివారణ మార్గాలు (Remedies)
ఒకవేళ మీ ఇంటికి వీధి పోటు ఉన్నట్లయితే, కొన్ని మార్పుల ద్వారా దాని ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
ప్రహరీ గోడ: ఇంటి చుట్టూ బలమైన, ఎత్తైన కంపౌండ్ వాల్ నిర్మించడం వల్ల నేరుగా వచ్చే గాలిని, వెలుతురును అడ్డుకోవచ్చు.
చెట్లు పెంచడం: వీధి పోటు ఉన్న వైపు దట్టమైన చెట్లను పెంచడం వల్ల శబ్ద కాలుష్యం తగ్గుతుంది. అలాగే వాహనాల కాంతి నేరుగా పడకుండా ఉంటుంది.
వాస్తు చిట్కాలు: గేటును కొంచెం పక్కకు జరపడం లేదా పండితుల సలహాతో పిరమిడ్లు, అద్దాలు (Bagua mirrors) అమర్చడం వంటివి చేయవచ్చు.
మొత్తం మీద వీధి పోటు అనేది కేవలం ఒక మూఢనమ్మకం కాదు. దీని వెనుక గాలి, వెలుతురు, శబ్దంతో పాటు భద్రత వంటి సహజమైన కారణాలు దాగి ఉన్నాయి. సరైన జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా ఈ దోషాల నుంచి బయటపడవచ్చు.