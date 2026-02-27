Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి విలువైన వస్తు, వస్త్ర, ధన లాభాలు..!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 27.02.2026 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆలయ దర్శనాలు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. ప్రయాణాలలో అవరోధాలు ఉంటాయి. పనులలో ఆటంకాలు ఉన్నా నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపారాలు మరింత నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అంచనాలను అందుకుంటారు. వ్యాపారాలలో తగిన లాభం పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యవహారాలు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. ఉన్నట్టుండి నిర్ణయాలలో మార్పులు చేసుకొని ఇబ్బంది పడతారు. ఉద్యోగాలలో పనిభారం పెరుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు కష్టంగా ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కొత్త పనులకు శ్రీకారం చుడతారు. దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. సమాజంలో విలువ పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తు, వస్త్ర, ధన లాభాలున్నాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సాఫీగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఒక సమాచారం ఊరటను ఇస్తుంది. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుంటారు. వ్యాపారాలలో కొత్త పద్ధతులు ప్రవేశపెడతారు. ఉద్యోగులకు శుభవార్త అందుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనుల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల ఆర్థిక నష్టాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో నిలిచిపోతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ద్వి స్వభావ ఆలోచనలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
తుల రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలు చికాకు కలిగిస్తాయి. సేవా కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. పాత రుణాలు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. కొన్ని పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి. ఉద్యోగాలలో శ్రమ తప్పదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సంతాన విద్యా విషయాలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. విభేదించినవారే దగ్గరవుతారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అప్రయత్నంగా పనులు పూర్తవుతాయి. సన్నిహితుల కలయిక సంతోషం కలిగిస్తుంది. చాలా కాలంగా వేచి చూస్తున్న అవకాశం లభిస్తుంది. వాహన కొనుగోలుకు అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఉన్న సమస్యల నుంచి చాకచక్యంగా బయటపడతారు.
మకర రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో ముఖ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. శ్రమతో కూడిన ప్రయాణాలు ఉంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దైవ భక్తి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించడం మంచిది. మిత్రుల వల్ల సమస్యలు వస్తాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా సమస్యాత్మక వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం అంతగా అనుకూలించదు. సన్నిహితులతో దూరంగా మెలగడం మంచిది. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. చేసిన పని మళ్లీ మళ్లీ చేయాల్సి రావచ్చు. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఆశించిన స్థాయిలో ఉండవు.
మీన రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలలో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. చాలా కాలంగా తీరని సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో హోదా పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది.