Zodiac signs: సక్సెస్ ఈ రాశులకు ఇంటి పేరుగా మారుతుంది.. రాజులా బతికేస్తారు..!
వీరు ఉద్యోగం చేసినా, వ్యాపారం చేసినా.. మంచి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరుచుకోగలరు. వారు ఏది మొదలుపెట్టినా.. అందులో విజయం మాత్రమే ఉంటుంది.
Zodiac signs
జోతిష్యశాస్త్రంలో ప్రతి రాశికీ కొన్ని గ్రహాల మద్దతు ఉంటుంది. దీని కారణంగా.. ఆ రాశుల వారికి ప్రత్యేక లక్షణాలు ఉంటాయి. కానీ, కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం జీవితంలో ఎప్పుడూ విజయం లభిస్తూనే ఉంటుంది. వారి కష్టం, అదృష్టం అన్నీ కలిసి వారికి విజయాన్ని అందిస్తాయి. వీరు ఉద్యోగం చేసినా, వ్యాపారం చేసినా.. మంచి సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరుచుకోగలరు. వారు ఏది మొదలుపెట్టినా.. అందులో విజయం మాత్రమే ఉంటుంది. మరి.. ఆ రాశులేంటో చూద్దామా...
1.మకర రాశి...
మకర రాశి క్రమశిక్షణ, సహనానికి మారుపేరు. జీవితంలో వీరు అపజయాల కంటే విజయాలనే ఎక్కువ చూస్తారు. వీరి విజయం తాత్కాలికం కాదు.. శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఎన్ని అడ్డంకులు ఎదురైనా.. వీరు ఓడిపోరు. కృంగిపోరు. మళ్లీ మళ్లీ ప్రయత్నించి మరీ విజయం సాధిస్తారు. వారి లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. వారి నిర్వహణ నైపుణ్యాలు, సంయమనం వారికి అనేక తరాల పాటు కుటుంబ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడానికి బలాన్ని ఇస్తాయి. మకర రాశిని శని గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. శని సహనం, క్రమశిక్షణ, నియంత్రణ, శిక్ష, న్యాయానికి ప్రతిబింబం. శని బలంగా ఉంటే.. మకర రాశివారు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా వీరు అవిశ్రాంతిగా పని చేస్తారు. శని అనుకూలంగా ఉంటే.. ఇక.. వీరి విజయాన్ని ఆపడం ఎవరి తరమూ కాదు.
2.సింహ రాశి...
సింహ రాశిని సూర్యుడు పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. సూర్యుడు రాజకీయాలు, శక్తి, సమానత్వం, కీర్తికి మారుపేరు. అందువల్ల ఈ సింహ రాశివారిలోనూ సహజంగా నాయకత్వ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఈ రాశివారి పట్ల సహజంగానే అందరూ ఆకర్షితులౌతారు. సూర్యుడు బలంగా ఉంటే, సింహరాశి వారు రాజుల వలె పరిపాలిస్తారు, ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకుంటారు. బలమైన సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మిస్తారు. వారి ప్రకాశం అయస్కాంతంలా ఇతరులను ఆకట్టుకుంటుంది.
3.వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశిని పాలించే గ్రహం అంగారక గ్రహం. కుజుడు వారికి ధైర్యాన్ని ఇస్తుండగా, కేతువు వారికి మంచి ఆలోచనలు వచ్చేలా చూస్తాడు. దీని కారణంగా, వృశ్చిక రాశి వారు పెద్ద సవాళ్లను ఎదుర్కుంటారు. పునాది నుండి వారి సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మిస్తారు. వారి జీవితం ఎల్లప్పుడూ పోరాటంలా అనిపించినప్పటికీ, చివరికి విజయం వారిని బలపరుస్తుంది.
4.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశి వారిని పాలించే గ్రహం శుక్రుడు. సంపద, అందం, భూమి, ఆస్తి, విలాసానికి శుక్రుడు మారుపేరు. ఈ రాశి వారి జీవితంలో ఇది ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. వృషభ రాశి వారు నెమ్మదిగా నడిచినప్పటికీ, వారు దృఢంగా ముందుకు సాగుతారు. శుక్రుడు వారికి ఆర్థిక చతురత, సంపదను కూడబెట్టుకోవాలనే కోరిక , వ్యాపారంలో స్థిరత్వాన్ని ఇస్తాడు. అందుకే ఈ రాశులవారికి తిరుగుండదు.
మేష రాశి..
మేష రాశి వారిని పాలించే గ్రహం అంగారక గ్రహం. వారిలో తీవ్రమైన శక్తి, ఉత్సాహం, సాహసం , కొత్త ప్రయత్నాలన్నీ కనిపిస్తాయి. మేషరాశి వారు ఎల్లప్పుడూ కొత్తదనానికి పీట వేస్తారు. అందువల్ల, వారు కొత్త వ్యాపారాలు, కొత్త ఆవిష్కరణలు, కొత్త రంగాలను సృష్టించే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. జ్యోతిషశాస్త్రంలో కుజుడు బలంగా ఉంటే, మేషరాశి వారు స్వయంగా ఒక సామ్రాజ్యాన్ని ప్రారంభిస్తారు, దానిని అభివృద్ధి చేస్తారు.