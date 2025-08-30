Zodiac signs: ఈ రాశులపై శుక్రుడి ఆశీస్సులు.. డబ్బుకు కొదవ ఉండదు..!
శక్ర గ్రహం బలమైన స్థానం కారణంగా.. ఈ రాశికి జీవితంలో డబ్బు సమస్యలు అస్సలు రావు. సంపద కు కొదవ ఉండదు.
జాతకంలో శుక్రుడు బలంగా ఉంటే... ఆ వ్యక్తి జీవితంలో ఆనందం, శ్రేయస్సు తెస్తుందని నమ్ముతారు.ఈ శుక్రుని ఆశీర్వాదం కొన్ని రాశులపై ఎప్పుడూ ఉంటుంది. మరి.. శుక్రుడు ప్రభావంతో.. జీవితంలో ఎప్పుడూ ఆనందంగా ఉండే రాశులేంటో ఇప్పుడు చూద్దామా...
1.వృషభ రాశి...
శుక్రుడు వృషభ రాశికి అధిపతి. అందువల్ల, వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులపై సహజంగానే శుక్రుడి ఆశీర్వాదం ఉంటుంది.ఈ ప్రభావంతో... వృషభ రాశివారు జీవితం విలాసవంతంగా సాగుతుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని పొందుతారు. పూర్తి ఆనందాన్ని పొందుతారు. కళలు, సంగీతం వంటి రంగాల్లో వీరికి ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. శక్ర గ్రహం బలమైన స్థానం కారణంగా.. ఈ రాశికి జీవితంలో డబ్బు సమస్యలు అస్సలు రావు. సంపద కు కొదవ ఉండదు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో బాగా రాణించగలరు.
2.తుల రాశి...
శుక్రుడు తులారాశి అధిపతి కూడా. దీని కారణంగా, తుల రాశి వారిని శుక్రుడు పూర్తిగా అనుగ్రహిస్తాడు. శుక్రుడు కారణంగా ఈ రాశివారు జీవితంలో సంతోషంగా ఉంటారు. సమాజంలో గౌరవం పొందుతారు. శుక్రుడి ఆధిపత్యం వారిని ఆకర్షణీయంగా , వాక్చాతుర్యంగా చేస్తుంది. వారు ప్రేమ, వివాహం , వ్యాపార ప్రయత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. శుక్రుడు అనుకూలమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు. వారు సంపద, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని పొందుతారు. కానీ శుక్రుడు బాధపడినప్పుడు, వారు నిర్ణయాలు తీసుకోలేకపోవచ్చు. సంబంధాలలో విభేదాలు సంభవించవచ్చు.
3.వృశ్చిక రాశి..
శుక్రుని స్నేహపూర్వక రాశిగా పరిగణిస్తారు. ఈ రాశిలో శుక్రుడు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు, భావోద్వేగ లోతు , ప్రేమ గరిష్టంగా వ్యక్తమవుతాయి. వృశ్చిక రాశి వారు సంబంధాలలో గంభీరంగా ఉంటారు. శుక్రుని ఆశీర్వాదం వారికి సంబంధాలపై ఆసక్తిని , సంపదలో పురోగతిని ఇస్తుంది. వారు ఏ విషయంలోనైనా ధైర్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. శుక్రుడు వృశ్చిక రాశి వారికి అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు... సంపద పెరుగుతుంది. కానీ శుక్రుడు ప్రభావితమైనప్పుడు, సంబంధాలలో అసూయ లేదా అధిక అంచనాలు సంభవించవచ్చు.
మకరం
శుక్రుడు మకర రాశి వారికి స్నేహపూర్వక రాశి. ఈ రాశిచక్ర గుర్తులకు శుక్రుడు విజయం , ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాడు. శుక్రుని ప్రభావం వల్ల మకర రాశి వారు సంపద, విలాసవంతమైన జీవితం , దీర్ఘకాలిక సంబంధాలను పొందుతారు. వారికి కళ , అందం పట్ల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వారు ఆర్థిక , వ్యాపారంలో విజయం సాధిస్తారు. వారు సంబంధాలలో కూడా విధేయతను ప్రదర్శిస్తారు. శుక్రుడు బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు, వారు తమ భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరచడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు.
మీనం
మీనం అనేది శుక్రుడు ఉన్నతంగా ఉండే రాశి. మీన రాశి వారు ప్రేమ, ఆధ్యాత్మికత, ఊహలలో శుక్రుని ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు. శుక్రుడి ఆధిపత్యం వారికి కళ, కవిత్వం, సంగీతం , ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలలో పాల్గొనడానికి సహాయపడుతుంది. వారు భావోద్వేగపరంగా కరుణ, శృంగారభరితంగా ఉంటారు. శుక్రుడు బలమైన స్థానం కారణంగా, వారు సంబంధాలలో లోతైన బంధాలను కలిగి ఉంటారు.కళా రంగంలో విజయం సాధిస్తారు. కానీ శుక్రుడు బలహీనంగా ఉంటే, అధిక భావోద్వేగాల కారణంగా వారు గందరగోళానికి గురవుతారు.