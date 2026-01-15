Unlucky Zodiac Signs: 2026లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఇవే
Unlucky Zodiac Signs: కొత్త ఏడాది 2026 అన్ని రాశుల వారికి కలిసిరాదు. జ్యోతిషశాస్త్రం పరకారం 2026లో చాలా మంది జీవితాల్లో మార్పు తీసుకువస్తుంది. ఈ సంవత్సరం కొన్ని రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం.
ఈ రాశులకు కష్టమే
2026 కొత్త ఏడాది నడుస్తోంది. జ్యోతిష్యులు చెబుతున్న లెక్కల ప్రకారం ఈ సంవత్సరం ఎన్నో రాశుల వారి జీవితాల్లో మార్పులు, కొత్త అవకాశాలు వస్తుంది. అయితే కొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం ఈ ఏడాది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాది శని, రాహు, కేతు, కుజ, గురు గ్రహాల స్థానాలు మారతాయి. దీని ఫలితంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఒడిదొడుకులు పెరుగుతాయి.
జ్యోతిష్యులు చెబుతున్న ప్రకారం ఈ ఏడాది గురు గ్రహం రెండుసార్లు తన గమనాన్ని మార్చుకుంటాడు. మొదట కర్కాటక రాశిలోకి, తర్వాత సింహరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారి స్థితులపై ప్రభావం పడుతుంది. రాహు, కేతువుల ప్రభావం కూడా కొన్ని రాశులపై చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఈ గ్రహ సంచార ప్రభావం సింహ, కుంభ రాశులపైనే అధికంగా ఉంటుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి 2026 సంవత్సరం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. వీరి జీవితంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ఆ బాధ్యతలు చాలా భారంగా ఉంటాయి. ఇంట్లో అశాంతి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మీరు కోపంలో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే సమస్యలను వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇక వీరు చెడ్డవారితో స్నేహం చేయడం కూడా కష్టాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ రాశివారు తమ మాటలను అదుపులో ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. వీలైనంత వరకు శాంతంగా, ఓపికగా ఉంటే మంచిది. అలాగే ఆలోచించి మాట్లాడాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగడం మంచిది కాదు. ఈ రాశి వారు ప్రతిరోజూ సూర్యుడిని పూజిస్తే ఎంతో మంచిది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి 2026 ఏడాది కొంచెం సవాళ్లతో నిండి ఉంటుంది. రాహువు ప్రభావం ఈ రాశిపై అధికంగా ఉంటుంది. తీసుకునే నిర్ణయమైనా నష్టాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. వీరికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో వివాదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఏడాది ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. కుంభరాశి వారు శాంతంగా, ఓపికగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. కుంభ రాశి వారు శనిని పూజిస్తే ఎంతో మంచిది. శనివారం రోజు మహాదేవుని ముందు దీపం వెలిగించండి. మీకు జరిగే అశుభాలను తగ్గించుకోవచ్చు.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి 2026 పెద్దగా కలిసి రాదు. వీరి సంబంధాలు, భాగస్వామ్యాల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. 2026 సంవత్సరం దీర్ఘకాలంలో విభేదాలకు కారణం అవుతుంది ఈ సంవత్సరం మీకు కష్టంగానే గడుస్తుంది. ఇతరులపై కాకుండా మీపై మీరు నమ్మకం పెట్టుకోవడం మంచిది.