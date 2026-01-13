Telugu

నిమ్మకాయతో సులువుగా శుభ్రం చేసే ట్రిక్స్

Author: Haritha Chappa
ఫ్రిజ్

నిమ్మకాయతో ఫ్రిజ్‌లోని దుర్వాసన తగ్గించుకోవచ్చు. నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి ఫ్రిజ్‌లోపల స్ప్రే చేయాలి. ఆ తర్వాత తుడిస్తే సరిపోతుంది.

సింక్‌

సింక్ నుంచి వచ్చే దుర్వాసన, అక్కడ పట్టే మరకలను తొలగించడానికి నిమ్మరసం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. బేకింగ్ సోడాలో నిమ్మరసం కలిపి వాడితే ఇంకా మంచిది.

మాడిన పాత్రలు

మాడిపోయిన కళాయిలను నిమ్మ తొక్కతో సులభంగా శుభ్రం చేయచ్చు.  నీరు మరిగించి నిమ్మకాయ ముక్కలు వేయాలి. తరువాత ఆ నీటితో పాత్రలు తోమాలి.

తుప్పు

ఇనుప కళాయిలకు పట్టిన తుప్పును తొలగించడానికి కూడా నిమ్మకాయ, కొద్దిగా ఉప్పు కలిపి తుప్పు పట్టిన చోట రుద్దాలి.

కటింగ్ బోర్డు

కటింగ్ బోర్డును శుభ్రం చేయడానికి కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి, నిమ్మకాయతో బాగా రుద్ది కడిగితే చాలు.

గాజు పాత్రలు

గాజు పాత్రలను శుభ్రం చేయడానికి నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి, అందులో గాజు పాత్రను నానబెట్టాలి. తర్వాత బేకింగ్ సోడాతో రుద్ది కడగాలి.

గ్యాస్ స్టవ్

బేకింగ్ సోడాలో నిమ్మరసం కలిపి స్టవ్‌ పై చల్లించాలి. ఆ తర్వాత నిమ్మతొక్కతో బాగా రుద్ది కడిగితే సరిపోతుంది.

