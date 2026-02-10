- Home
- Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వారికి ఒక కష్టం తీరగానే.. మరో కష్టం వచ్చేస్తుంది..!
Birth Stars: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వారికి చిన్నప్పటి నుంచే కాస్త కష్టాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక కష్టం దాటగానే మరో కష్టం ఎదురుచూస్తూ ఉంటుంది. మరి, ఆ నక్షత్రాలేంటో చూద్దాం..
1.శతభిష నక్షత్రం...
శతభిష నక్షత్రానికి అధిపతి రాహువు. ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారికి రాహువు ప్రభావం వల్ల వీరికి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. వీరు ఎక్కువగా ఒంటరితనాన్ని అనుభవిస్తారు. మనసులోని మాటను బయటకు చెప్పలేక మానసిక ఒత్తిడికి గురౌతారు. దీని కారణంగా.. వీరు ఆరోగ్య సమస్యలతో లేదా రహస్య శత్రువులతో పోరాడాల్సి రావచ్చు. అయితే.. ఇదే నక్షత్రం వారికి అపారమైన మేధస్సును కూడా ఇస్తుంది. పరిశోధన రంగాల్లో వీరు తిరుగులేని విజయం సాధిస్తారు. శతభిష నక్షత్రం వారు చాలా తెలివైన వారు. వీరికి కష్టాలు ఉన్న మాట నిజమే అయినా, ఆ కష్టాలే వారిని రాటుదేల్చి సమాజంలో గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్తాయి. "కష్టం లేనిదే విజయం రాదు" అనే సూత్రం వీరికి సరిగ్గా సరిపోతుంది.
ఆశ్లేష నక్షత్రం...
ఆశ్లేష నక్షత్రంలో పుట్టిన వారికి కూడా కాస్త కష్టాలు చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి.ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన వారికి బుధ గ్రహం అధిపతి. కానీ దీని స్వభావం సర్పతత్వంతో కూడా ఉంటుంది. వీరు తరచుగా నమ్మక ద్రోహానికి గురౌతారు. కుటుంబంలో లేదా బంధువులతో మనస్పర్థలు ఎఖ్కువగా వస్తాయి. వీరి కష్టమంతా ఇతరుల కోసం ధారపోసినట్లు అనిపిస్తుంది.
3.భరణి నక్షత్రం...
భరణి నక్షత్రానికి శుక్రుడు అధిపతి. దీని దేవత యుముడు. ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన వారికి కూడా కష్టాలు కాస్త ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి. జీవితంలో ప్రతి అడుగులోనూ వీరు తీవ్రమైన పరీక్షలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. బాధ్యతలు వీరిపై ఎక్కువగా ఉంటాయి. కష్టపడితేనే ఫలితం దక్కుతుంది. అదృష్టం తక్కువగా ఉంటుంది.
4. జ్యేష్ఠ నక్షత్రం (Jyeshta Nakshatra)
జ్యేష్ఠ నక్షత్రానికి అధిపతి బుధుడు, కానీ ఇది వృశ్చిక రాశిలో ఉంటుంది.
వీరికి చిన్న వయసులోనే పెద్ద బాధ్యతలు మీద పడతాయి. ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు లేదా వారసత్వ సంబంధిత గొడవలు ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.