Jupiter Transit: గురుగ్రహం వల్ల అతిపెద్ద రాజయోగం, జాక్ పాట్ కొట్టే రాశులు ఇవే
Jupiter Transit: జ్యోతిషశాస్త్రంలో బృహస్పతి అంటే గురుగ్రహానికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంటుంది. ఈ ఏడాది జూన్ 2న, గురుడు కర్కాటకంలోకి ప్రవేశించి అక్టోబర్ 31 వరకు అక్కడే ఉండి 'హంస మహాపురుష రాజయోగా'న్ని సృష్టిస్తాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశులకు కలిసివస్తుంది.
కర్కాటక రాశి
గురు గ్రహం ఏర్పరిచే రాజయోగం వల్ల కర్కాటక రాశివారికి మేలు జరుగుతుంది. కర్కాటక రాశి వారికి లగ్నభావంలో గురు గ్రహం సంచరిస్తాడు. కర్కాటకంలో గురుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి విజయంతో పాటూ ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. ఈ రాశి వారు చేసే పనుల్లోని అడ్డకుంలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఈ రాశి వారి ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని కొత్త పనులను కూడా వీరు ప్రారంభించవచ్చు.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి గురు సంచారం ఎంతో శుభ్రప్రదంగా, ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. గురు సంచారం ఈ రాశివారిలో లాభ స్థానమైన 11వ ఇంట్లో జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్న గురు గ్రహం ఆశీస్సులతో ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు ఏర్పడతాయి. వీరికి సంపద పెరిగే అవకాశం ఉంది. 11వ ఇంట్లో గురుడు ఉండటం వల్ల భౌతిక సుఖాలు వీరికి దక్కుతాయి. వీరికి వాహన యోగం కలిగే అవకాశం ఉంది. అదృష్టం వీరికి కలిసివస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
గురు సంచారం వృశ్చిక రాశి వారి 9వ ఇంట్లో జరుగుతుంది. ఇది ఎంతో శుభప్రదమైనదిగా చెప్పుకుంటారు. 9వ ఇంట్లో గురుడు ఉండటం వల్ల వృశ్చిక రాశి వారి దశ తిరిగిపోతుంది. అదృష్టం ఈ రాశివారికి వెతుక్కుంటూ వస్తుంది. భూమి, వాహనాలకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సుఖాలు పొందే అవకాశం ఉంది ఆత్మీయులను కలుసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. ఈ రాశి వారికి సంతాన సౌభాగ్యం పొందుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి గురు సంచారం ఏడవ ఇంట్లో జరుగుతుంది. ఉచ్ఛస్థితిలో ఉన్న గురుడి శుభ ప్రభావం వల్ల ఆర్థిక లాభాలు లభిస్తాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు, చాలా వరకు నిలిచిపోయిన పనులను విజయవంతంగా పూర్తి అవుతాయి. ఈ సమయంలో వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. వీరు కుటుంబంతో కలిసి యాత్ర లేదా తీర్థయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంది.
మీన రాశి
జూన్ 2న గురుడు తన ఉచ్ఛ రాశి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ సంచారం మీన రాశి వారి ఐదవ ఇంటిపై ప్రభావం చూపుతుంది. గురుడు ఈ రాశికి అధిపతి. వీరికి గురుడు శుభ ఫలితాలను ఇస్తాడు. గురుడి ఉచ్ఛస్థితి కారణంగా, వాహనం, భూమి కొనుగోలు చేసే మంచి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఈ సంచారం ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఎంతో శుభప్రదం. వారు ఉన్నత విద్యలో విజయం సాధిస్తారు.