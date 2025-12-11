Marriage Horoscope 2026: వచ్చే ఏడాది ఈ రాశులవారికి పెళ్లి కావడం పక్కా..!
Marriage Horoscope 2026: కొత్త సంవత్సరంలో కొన్ని రాశులవారికి వివాహ యోగం బాగా రాశి పెట్టి ఉంది. ఎప్పటి నుంచో పెళ్లి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి ఈ ఏడాది బాగా కలిసొస్తుంది.
2026 సంవత్సరం స్వాగతించడానికి అందరూ రెడీ అయిపోతున్నారు. రాబోయే సంవత్సరం ఎలాంటి అవకాశాలు, మార్పులను తెస్తుందో తెలుసుకోవడానికి చాలా మంది ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉంటారు. 2026 సంవత్సరం అనేక గ్రహాలు తమ స్థానాలను మారుస్తాయి. ఇది శుభ యోగాలను సృష్టిస్తుంది. ముఖ్యంగా ప్రేమ, సంబంధాలు, ఆనందం, సంపద, విలాసవంతమైన జీవితాన్ని సూచించే శుక్రుడు ఈ సంవత్సరం అనేకసార్లు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటాడు. ఈ గ్రహం జాతకంలో బలంగా ఉంటే, చాలా కాలంగా వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. మరి, ఏ రాశివారికి వివాహ యోగం ఉందో తెలుసుకుందాం.....
1.మేష రాశి....
మేష రాశి జాతకంలో శుక్రుడు శుభ స్థానాల్లో సంచరించడం 2026 సంవత్సరంలో వివాహ యోగం పెరగనుంది. జనవరిలో శుక్రుడు 9 ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఆ తర్వాత, మార్చి2, 2026న శుక్రుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, మార్చి నెల మేష రాశిలోని అవివాహితులకు అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. కోరుకున్న జీవిత భాగస్వామిని చేయి పట్టుకునే యోగం ఉంది. మీరు విద్యావంతుడు, సద్గుణవంతుడు, తెలివైన భాగస్వామిని వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. పెళ్లి విషయంలో ఈ రాశివారు శుభవార్తలు వింటారు.
2.వృషభ రాశి....
వృషభ రాశి వారికి, 2026 సంవత్సరం చాలా శుభాలను తెస్తుంది. కొత్త సంవత్సరంలో మీకు వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మార్చి 26న శుక్రుడు మేష రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ శుక్రుడి స్థానం మీ జీవితంలో చాలా మార్పులను తెస్తుంది. మీ తల్లిదండ్రుల చిరకాల కల నెరవేరే సమయం ఇది. అలాగే, మీ కోరికలు నెరవేరతాయి. శుక్రుడు మీ కష్టాలకు ప్రతిస్పందిస్తాడు. ఈ రాశివారికి పెళ్లి యోగం చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
3.కర్కాటక రాశి...
కొత్త సంవత్సరం కర్కాటక రాశి వారి జీవితానికి కొత్త వెలుగు వస్తుంది. ఈ రాశివారి ఒంటరి జీవితం ఈ ఏడాదితో ముగిసే అవకాశం ఉంది. మీ మనసుకు నచ్చిన భాగస్వామిని కనుగొనే అవకాశం ఉంది. ఏప్రిల్ 19న శుక్రుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఇది కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారికి వివాహ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వారు తాము ప్రేమించిన వారిని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
తుల రాశి...
శుక్రుడు మార్చి 26, 2026న మేష రాశిలోకి సంచరిస్తాడు. ఇది తుల రాశి ఏడో ఇల్లు ఈ ఇంట్లో శుక్ర సంచారం చాలా శుభప్రదమైనది. ప్రభావవంతమైనది. ఈ సమయంలో తుల రాశి అదృష్టం బాగుంటుంది. మీరు ధనవంతుడు, తెలివైన జీవిత భాగస్వామిని వివాహం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మీతో, మీ కుటుంబంతో బాగా సరిపోయే జీవిత భాగస్వామిని పెళ్లి చేసుకుంటారు.
మకర రాశి...
2026లో మకరరాశి వారి అదృష్టం పూర్తి స్వింగ్లో ఉంటుంది. ఒంటరిగా ఉన్నవారిని పెళ్లి యోగం ఉంది. మార్చి 26న శుక్రుడు మేషరాశిలోకి సంచరిస్తాడు. ఇది మీ జాతకంలో అద్భుతమైన స్థానం. ఈ స్థితిలో శుక్ర సంచారం మార్చి నెలలో మీ వివాహ యోగాన్ని దగ్గర చేస్తుంది. మీ వివాహ ప్రయత్నాలన్నీ నిజమౌతాయి. ఈ సమయంలో, చాలా కాలంగా చేస్తున్న ప్రయత్నాలు మిమ్మల్ని వెంటాడతాయి. శుక్రుని ప్రత్యేక అనుగ్రహం కారణంగా, మీరు త్వరలో అదృష్టవంతులు అవుతారు. కోరుకున్నవారిని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది.