Zodiac signs: ఈ రాశుల అమ్మాయిలకు అసలు కోపమే రాదు.. ఓర్పులో సీతా దేవి తో సమానం
Zodiac signs: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం... కొన్ని రాశులకు చెందిన అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ చాలా కూల్ గా ఉంటారు. ఏ విషయంలో ఎవరు ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినా వీరు కోపం తెచ్చుకోరు. చాలా ఓర్పుగా, శాంతంగా ఉంటారు.
కోపం ఒక సింపుల్ ఎమోషన్. ప్రతి ఒక్కరికీ ఏదో ఒక సందర్భంలో కోపం రావడం సహజం. కానీ, ఇది చాలా మితంగా ఉంటేనే మంచిది. కొందరికి కోపం ముక్కు మీదనే ఉంటుంది. చిన్న చిన్న విషయాలకే కోపం తెచ్చుకొని ఏదో ఒకటి చేసేస్తూ ఉంటారు. అయితే.. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం... కొన్ని రాశులకు చెందిన అమ్మాయిలు మాత్రం చాలా శాంతంగా ఉంటారు. వీరికి ఉన్న ఓర్పు ఎవరికీ ఉండదు. ఓర్పులో వీరు సీతమ్మ తల్లికి ఏ మాత్రం తీసిపోరు. మరి, అలాంటి రాశులేంటో చూద్దాం....
మిథున రాశి...
మిథున రాశిని బుధ గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రాశివారు సహజంగా తెలివైనవారు. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు ఎక్కువగా కలిగి ఉంటారు. మిథున రాశి అమ్మాయిలు చాలా సహజంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. బుధ గ్రహ ప్రభావం కారణంగా, వారు నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు వందసార్లు ఆలోచిస్తారు. వారు తమ మాటలతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. దీనితో పాటు... వీరు ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా మాటలతో సులభంగా గెలవగలరు. అయితే.. వీరికి ఓర్పు చాలా ఎక్కువ. ఇతరులకు వచ్చే కోపాన్ని శాంతపరిచే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు.
కర్కాటక రాశి...
కర్కాటక రాశికి చెందిన స్త్రీలు కూడా చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. వీరు ఏ విషయం గురించి అయినా లోతుగా ఆలోచిస్తారు. ప్రతి విషయాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకుంటారు. వారు సమయం, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మారతారు. ఇతరులు చెప్పిన మాటలను నమ్మి, మోసపోవడం, కోపం తెచ్చుకోవడం వీరు చేయరు. తమ కళ్లతో చూసిన దానిని మాత్రమే నమ్ముతారు. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా వీరు చాలా ఓర్పుగా ఉంటారు. కోపంతో ఇతరులను నిందించడం లాంటి తప్పులు వీరు చేయరు.
సింహ రాశి..
సింహరాశిని సూర్యుడు పాలిస్తాడు. వీరు చాలా పరిణితితో ఆలోచిస్తారు. ఎలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినా వీరు ఓర్పుగా ఉంటారు. వీరికి గొడవలు పడటం, వాదించడం వీరికి నచ్చదు. వీలైనంత వరకు ప్రశాంతంగా ఉంటారు. తొందరగా ఎవరి మీదా వీరు కోపం తెచ్చుకోరు. చాలా ఓపికగా సమాధానం చెబుతారు.
కన్య రాశి...
కన్య రాశికి చెందిన అమ్మాయిలు కూడా చాలా కూల్ గా ఉంటారు. వారు అందరినీ ప్రేమిస్తారు. వారు తమ సమయాన్ని తెలివిగా నిర్వహిస్తారు. వారు ఎవరినీ తప్పుగా అర్థం చేసుకోరు. ఎవరితోనూ విభేదాలు పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడరు. ఈ రాశి అమ్మాయిలకు అసలు కోపమే రాదు. ఎదుటివాళ్లు కోపం చూపించినా కూడా వీరు మాత్రం ఓర్పుగా నవ్వుతూ మాట్లాడతారు.
కుంభ రాశి...
కుంభ రాశిని శని గ్రహం పాలిస్తూ ఉంటుంది. ఈ రాశి అమ్మాయిలు క్రమశిక్షణకు మారుపేరు. ఈ రాశి అమ్మాయిలు చాలా తెలివిగా ఉంటారు. వీరి నుంచి అందరూ ప్రేరణ పొందుతారు. చాలా ఓర్పుగా, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఇతరులు చెప్పే మాటలను చాలా ప్రశాంతంగా, ఓపికగా ఉంటారు. వీరిని చూస్తే... వీరికి అసలు కోపమే రాదా అనే సందేహం కలుగుతుంది. ఓర్పులో సీతాదేవికి ప్రతిరూపం లా ఉంటారు. అంతేకాదు... వీలైనంత వరకు అందరికీ సహాయం చేయడంలో వీరు ముందుంటారు.