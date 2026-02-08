- Home
- Astrology
- Zodiac signs: ఈ రాశులవారు ముత్యం ధరిస్తే.. వారి తలరాతే మారిపోతుంది, అదృష్టం పెరుగుతుంది
Zodiac signs: ఈ రాశులవారు ముత్యం ధరిస్తే.. వారి తలరాతే మారిపోతుంది, అదృష్టం పెరుగుతుంది
Zodiac signs: జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం ముత్యం అనేది చంద్రుడి ప్రతీక. మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి, భావోద్వేగాలను నియంత్రించడానికి ముత్యం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
Zodiac signs
న్యూమరాలజీ, జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం..నాలుగు రాశుల వారు ముత్యం ధరిస్తే.. వారి అదృష్టం పెరగడమే కాకుండా, వారి జీవితంలో ఊహించని మార్పులు వస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
కర్కాటక రాశి...
ముత్యం ధరించడం వల్ల కర్కాటక రాశివారికి ఎక్కువ లాభాలు కలుగుతాయి. ఎందుకంటే, ఈ రాశికి చంద్రుడు అధిపతి. కర్కటక రాశివారు సహజంగానే సున్నిత మనస్కులు. వీరు అతిగా ఆలోచిస్తారు. అదే వీరు.. ముత్యం ధరించడం వల్ల వీరికి మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కోపం తగ్గుతుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ముత్యం ధరించిన తర్వాత వీరి లైఫ్ పూర్తిగా మారిపోతుంది. వీరికి ఇది "లైఫ్ స్టోన్" లాంటిది.
వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశి వారికి చంద్రుడు భాగ్య స్థానానికి అధిపతి అవుతాడు. ఈ రాశి వారు కొన్నిసార్లు తీవ్రమైన భావోద్వేగాలకు, అసూయకు లేదా ఆందోళనకు గురవుతుంటారు.ముత్యం వీరికి అదృష్టాన్ని (Luck) తెచ్చిపెడుతుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది. వృత్తిలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
మీన రాశి..
మీన రాశి వారికి చంద్రుడు పంచమ స్థానాధిపతి (అంటే తెలివితేటలు, సంతానం, ప్రేమకు కారకుడు). మీన రాశి వారు తరచుగా గందరగోళానికి గురవుతుంటారు. ముత్యం ధరించడం వల్ల వీరిలో నిర్ణయాత్మక శక్తి పెరుగుతుంది. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది.
మేష రాశి (Aries)
మేష రాశి వారికి చంద్రుడు చతుర్థ స్థానాధిపతి (సుఖం, తల్లి, ఇల్లు , వాహనాలకు కారకుడు).
మేష రాశి వారికి కోపం, ఆవేశం ఎక్కువ... అవి తగ్గడానికి ముత్యం ధరిస్తే సరిపోతుంది. ముత్యం ధరించడం వల్ల వీరి మనస్సు ప్రశాంతంగా మారుతుంది. తల్లిగారి ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. స్థిరాస్తి (Property) సంబంధిత లాభాలు పొందుతారు.
ముత్యం ఎలా ధరించాలి?
రోజు: సోమవారం ఉదయం స్నానం చేసిన తర్వాత ధరించాలి.
లోహం: వెండి (Silver) ఉంగరంలో ముత్యాన్ని అమర్చాలి.
వేలు: కుడిచేతి చిటికెన వేలు (Little Finger) కు ధరించడం అత్యంత శుభప్రదం.
శుద్ధి: ధరించే ముందు గంగాజలం లేదా పచ్చి పాలలో కడిగి, చంద్ర మంత్రాన్ని ("ఓం సోమాయ నమః") జపించాలి.
ముఖ్య గమనిక: జ్యోతిష్యుని సలహా లేకుండా ముత్యాన్ని ధరించకండి. ఎందుకంటే జాతకంలో చంద్రుడు నీచ స్థితిలో ఉన్నా లేదా శని-రాహువులతో కలిసి ఉన్నా ఫలితాలు మారవచ్చు.