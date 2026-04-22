వాడేసిన ప్లాస్టిక్ బాటిల్‌లో కొత్తిమీర, పుదీనా పెంచేయండిలా

life Apr 22 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Youtube
మార్కెట్‌కు వెళ్లకుండానే..

మనం కొత్తిమీరను బయట మార్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తాం. కానీ, ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా మీ ఇంట్లోనే తాజాగా పెంచుకోవచ్చు.

కుండీ అక్కర్లేదు

కొత్తిమీర పెంచడానికి మీకు కుండీలుఅవసరం లేదు. ఇంట్లో వృథాగా పడి ఉన్న ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలోనే దీన్ని పెంచవచ్చు.

కావాల్సిన వస్తువులు ఇవే

దీనికి ఒక పెద్ద ప్లాస్టిక్ బాటిల్, 1 కప్పు కోకో పీట్ మాస్, 1 నుంచి 2 టీస్పూన్ల సేంద్రియ ఎరువు, 1 టీస్పూన్ ధనియాలు, కొన్ని చిన్న గులకరాళ్లు అవసరం.

మొదటి స్టెప్ ఇదే

మొదటగా, ధనియాలను తీసుకుని, ఒక రాత్రంతా నీటిలో నానబెట్టండి. ఆ తర్వాత, ప్లాస్టిక్ బాటిల్ పైభాగాన్ని జాగ్రత్తగా కత్తిరించండి.
బాటిల్‌ను సిద్ధం చేయండి

కట్ చేసిన బాటిల్‌లో సగం వరకు చిన్న రాళ్లతో లేదా గులకరాళ్లతో నింపండి. ఇది నీరు నిలిచిపోకుండా చూస్తుంది. బాటిల్ నిలువుగా వాడాలా? లేక అడ్డంగా వాడాలా అన్నది మీ ఇష్టం.

విత్తనాలు ఇలా చల్లాలి

రాళ్లపై సేంద్రియ ఎరువు, కోకోపీట్, మట్టి వేయాలి. ఆ తర్వాత, నానబెట్టిన విత్తనాలను మధ్యలో సమానంగా చల్లండి.

చివరిగా ఇలా చేయండి

విత్తనాలు చల్లాక, ఒక గ్లాసు నీళ్లు పోసి, సూర్యరశ్మి తగిలే చోట వేలాడదీయాలి. 20 రోజుల్లో మొక్కలు వస్తాయి. కొద్ది రోజుల్లోనే తాజా కొత్తిమీరను కోసుకోవచ్చు.
