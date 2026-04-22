మనం కొత్తిమీరను బయట మార్కెట్లో కొనుగోలు చేస్తాం. కానీ, ఎలాంటి శ్రమ లేకుండా మీ ఇంట్లోనే తాజాగా పెంచుకోవచ్చు.
కొత్తిమీర పెంచడానికి మీకు కుండీలుఅవసరం లేదు. ఇంట్లో వృథాగా పడి ఉన్న ప్లాస్టిక్ బాటిళ్లలోనే దీన్ని పెంచవచ్చు.
దీనికి ఒక పెద్ద ప్లాస్టిక్ బాటిల్, 1 కప్పు కోకో పీట్ మాస్, 1 నుంచి 2 టీస్పూన్ల సేంద్రియ ఎరువు, 1 టీస్పూన్ ధనియాలు, కొన్ని చిన్న గులకరాళ్లు అవసరం.
కట్ చేసిన బాటిల్లో సగం వరకు చిన్న రాళ్లతో లేదా గులకరాళ్లతో నింపండి. ఇది నీరు నిలిచిపోకుండా చూస్తుంది. బాటిల్ నిలువుగా వాడాలా? లేక అడ్డంగా వాడాలా అన్నది మీ ఇష్టం.
రాళ్లపై సేంద్రియ ఎరువు, కోకోపీట్, మట్టి వేయాలి. ఆ తర్వాత, నానబెట్టిన విత్తనాలను మధ్యలో సమానంగా చల్లండి.
Bad Breath: నోటి దుర్వాసన పోగొట్టే వంటింటి పదార్థాలు ఇవిగో!
Mangalsutra Designs: నలుపు, ఎరుపు పూసలతో మంగళసూత్రాలు.. సూపర్ డిజైన్స్
Jewellery Blouse: మీ సింపుల్ బ్లౌజ్ను ఇలా స్టైలిష్గా మార్చుకోండి
Bangles: ఆడపిల్లల చేతుల అందాన్ని పెంచే గాజులు