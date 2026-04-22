పాకిస్థాన్ ఒక పేదదేశం. అలాంటి దేశాల్లో అధిక పన్నులు, దిగుమతి సుంకాల వల్ల ఐఫోన్ల ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి.
పాకిస్థాన్లో ఎక్కువ మంది పేదప్రజలే ఉంటారు. అలాగే కొంతమంది కోటీశ్వరులు కూడా ఉన్నారు. వారు మాత్రమే ఈ ఫోన్ వాడతారు. పాక్ లో ఐఫోన్ కు మార్కెట్ లేదు.
పాకిస్థాన్లో ఐఫోన్ 17 బేస్ మోడల్ ధర సుమారు 3,25,000 నుంచి 4,84,499 పాకిస్థానీ రూపాయల (PKR) మధ్య ఉంటుంది. ఇది అక్కడ చాలా ఎక్కువ.
పన్నులు, పాకిస్థాన్ టెలికమ్యూనికేషన్ అథారిటీ ఆమోదం వంటివి కలుపుకుంటే ఈ ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. ప్రో వెర్షన్ ధర సుమారు 4 నుంచి 8 లక్షల పాకిస్థాన్ రూపాయలు ఉండవచ్చు.
ప్రో మాక్స్ మోడల్ ధర 7 లక్షల పాకిస్తాన్ రూపాయలు వరకు ఉండొచ్చు. అయితే, రిజిస్ట్రేషన్ లేని (నాన్-పీటీఏ) ఫోన్లు కాస్త తక్కువ ధరకే లభిస్తాయి.
మనదేశంలో ఐఫోన్ 17 సిరీస్ ధరలు రూ.82,000 నుంచి మొదలై రూ.1,49,000 దాకా ఉన్నాయి.
ఐఫోన్ 17 సిరీస్ లో నాలుగు రకాల ఫోన్లను విడుదల చేశారు. అది ఐ ఫోన్ 17, ఐఫోన్ 17 ఎయిర్, ఐఫోన్ ప్రో, ఐ ఫోన్ ప్రో మ్యాక్స్.
