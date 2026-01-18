- Home
- Sun Transit: ఒకే నెలలో మూడుసార్లు సూర్యుడి సంచారం.. ఫిబ్రవరిలో ఈ మూడు రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్
Sun Transit: గ్రహాల రాజు సూర్యుడు ఫిబ్రవరి నెలలో మూడుసార్లు సంచరించనున్నాడు. సూర్యుని స్థానంలో ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల అదృష్టాన్ని మార్చగలదు. ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ విజయం సాధించగలరు.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం,గ్రహాల రాజు అయిన సూర్యుడు ఫిబ్రవరి నెలలో తన స్థానాన్ని మూడుసార్లు మార్చుకుంటాడు. గౌరవానికి, ప్రతిష్ఠకు ప్రతీక అయిన సూర్యుడు ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత, ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన సూర్యుడు మకర రాశిని వదిలి కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.చివరగా, ఫిబ్రవరి 19వ తేదీన సూర్యుడు శతభిష నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అంటూ.. ఒకే నెలలో సూర్యుడు తన స్థానాన్ని మూడు సార్లు మార్చుకుంటాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తీసుకురాగలదు. వారు పదవిని, ప్రతిష్ఠను కూడా పొందుతారు. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దాం....
ధనుస్సు రాశి...
సూర్యుని సంచారంలో మూడుసార్లు వచ్చే ఈ మార్పు ధనుస్సు రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను తీసుకురాగలదు. ఈ సమయంలో సూర్యుని సంచారం మీ ధైర్యసాహాలను పెంచుతుంది. ఇది కాకుండా, ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం చేసేవారికి వ్యాపార వృద్ధికి కూడా ఇది మంచి సమయం. ప్రభుత్వ పనులలో మీరు సానుకూల ఫలితాలను చూస్తారు. ఈ సమయంలో మీరు విదేశీ ప్రయాణాలు కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. మీ కోరికలు కూడా నెరవేరతాయి. అంతేకాదు, ఈ సమయంలో ఈ రాశివారి ఆర్థిక నష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి.వ్యాపారంలో కూడా భారీ లాభాలు వస్తాయి. మీ కష్టానికి ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు మరింత ఆర్థిక ప్రయోజనాలను కూడా పొందుతారు. చాలా కాలంగా మీ జీవితంలో ఉన్న సమస్యలు కూడా ముగిసిపోతాయి.
సింహ రాశి...
సూర్యుని సంచారం సింహ రాశివారి జీవితంలో కూడా చాలా మార్పులు తీసుకురానుంది. ఈ సమయంలో ఆదాయంలో చాలా ఎక్కువ లాభాలు పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. ప్రేమ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. పెళ్లి కాని వారికి వివాహం కుదిరే అవకాశం ఉంది. వాహనం లేదా ఆస్తిని కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. మీరు ప్రణాళిక వేసుకున్న పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నవారు శుభవార్తలు అందుకుంటారు. తమ ఉద్యోగంలో పదోన్నతి కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి కూడా ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలతో పాటు.. చాలా కాలంగా రావాల్సిన డబ్బు కూడా మీకు లభిస్తుంది. ఆరోగ్య పరిస్థితులు కూడా మెరుగుపడతాయి.
మేష రాశి...
సూర్యుని సంచారం మేష రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. ఈ సమయంలో మీ పని, వ్యాపారంలో గణనీయమైన పురోగతిని తీసుకురాగలదు. మీరు కొత్త ఆదాయ వనరుల ద్వారా ఆర్థిక వనరులను కూడా పొందుతారు. ఇది మీ వృత్తి జీవితానికి చాలా మంచి సమయం. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి.ఈ సమయంలో, మీరు ఆధ్యాత్మికంగా మరింత చురుకుగా ఉంటారు. దైవ కార్యక్రమాలలో కూడా పాల్గొంటారు. మీ ఉద్యోగంలో కూడా చాలా లాభదాయక ఫలితాలు ఉంటాయి. స్టాక్ మార్కెట్ ద్వారా కూడా మీరు ఎక్కువ ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. వ్యక్తిగత జీవితం విషయానికొస్తే, మీ ప్రేమ జీవితంలో మీ భాగస్వామితో మంచి సంబంధం ఉంటుంది.