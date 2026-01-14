Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి అభిమానులు ఎక్కువ.. సీక్రెట్ గా ఆరాధిస్తారు..!
Birth Date: న్యూమరాలజీ మన జీవితాలను చాలా ఎక్కువగా ప్రభావితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మనం పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వ్యక్తిత్వం కూడా తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన వారిని వారి చుట్టూ ఉన్నవారందరూ విపరీతంగా అభిమానిస్తారు.
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ వ్యక్తిత్వాన్ని, ఇతరులపై వారు చూపే ప్రభావాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. కొందరు వ్యక్తులు గదిలోకి అడుగుపెట్టగానే...అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తారు. వారిలో ఏదో తెలియని అయస్కాంత శక్తి ఉన్నట్లు ఇతరులు భావిస్తారు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, కొన్ని ప్రత్యేక తేదీల్లో పుట్టిన వారిని అందరూ రహస్యంగా ఆరాధిస్తారు. మరి, ఆ తేదీలేంటో చూద్దామా....
నెంబర్ 1...
ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. వీరు పుట్టుకతోనే నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు.
వీరిని ఎందుకు ఆరాధిస్తారు అంటే... వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది.చాలా ధైర్యంగా ఉంటారు. ఆ ధైర్యంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. వీరు ఇతరులపై ఆధారపడటానికి ఇష్టపడరు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా వీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. అందుకే చాలా మంది వీరిలా ఉండాలని రసహ్యంగా కోరుకుంటారు.
నెంబర్ 5..
ఏ నెలలో అయినా 5, 14, 23 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 5 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి బుధ గ్రహం అధిపతి. వీరు చాలా తెలివైన వారు. మాటలతో మాయలు చేయగలరు.
వీరిని అందరూ ఎందుకు ఆరాధిస్తారంటే.. వీరి సంభాషణ చాతుర్యం అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఎవరితో అయినా చాలా తొందరగా కలిసిపోతారు. వీరిలోని ఉత్సాహం, ఎప్పుడూ కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలనే తపన ఇతరులకు స్ఫూర్తినిస్తాయి. వీరి స్నేహాన్ని అందరూ కోరుకుంటారు.
నెంబర్ 9..
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీలకు కుజ గ్రహం అధిపతి. వీరు మానవతావాదులు. వీరికి శక్తి కూడా చాలా ఎక్కువ.
ఎందుకు ఆరాధిస్తారు?: వీరిలోని పోరాట పటిమ, ఇతరులకు సహాయం చేయాలనే గుణం చాలా గొప్పవి. ఎంతటి కష్టనష్టాలు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయరు. వీరిలో ఉండే ఒక రకమైన 'రఫ్ అండ్ టఫ్' వ్యక్తిత్వం ఇతరులను అమితంగా ఆకర్షిస్తుంది.
నెంబర్ 3...
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీలో పుట్టిన వారిపై గురు గ్రహ ప్రభావం ఉంటుంది.
ఎందుకు ఆరాధిస్తారు?: వీరి దగ్గర ప్రతి సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉంటుంది. వీరి ఆలోచనా విధానం చాలా హుందాగా, గౌరవప్రదంగా ఉంటుంది. సమాజంలో వీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా ఒక ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందుతారు. వీరి వ్యక్తిత్వంలోని గాంభీర్యం అందరినీ మైమరపిస్తుంది.
వీరిని రహస్యంగా ఆరాధించడానికి ప్రధాన కారణాలు
నిపుణులు చెబుతున్న దాని ప్రకారం, ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారిలో కొన్ని సామాన్య లక్షణాలు కనిపిస్తాయి:
అయస్కాంత శక్తి (Magnetic Aura): వీరు మౌనంగా ఉన్నా సరే, వీరి ఉనికి అందరికీ స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.
సమస్యలను పరిష్కరించే తత్వం: ఎటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితినైనా సులువుగా చక్కదిద్దుతారు.
నిజాయితీ: వీరు ముక్కుసూటిగా మాట్లాడతారు, ఇది కొన్నిసార్లు కఠినంగా అనిపించినా, అందరూ వీరిలోని నిజాయితీని మెచ్చుకుంటారు.
ముగింపు
పుట్టిన తేదీ అనేది కేవలం అంకె మాత్రమే కాదు, అది మన వ్యక్తిత్వానికి ఒక సంకేతం. పైన పేర్కొన్న తేదీలలో మీరు పుట్టినట్లయితే, మీ చుట్టూ ఉన్నవారు మిమ్మల్ని చూసి గర్విస్తున్నారని లేదా మీలా ఉండాలని రహస్యంగా భావిస్తున్నారని అర్థం చేసుకోండి.