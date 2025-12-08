Birth Date: మీరు ఈ తేదీల్లో పుట్టారా? 2026లో అదృష్టమంతా మీదే..!
Birth Date: కొత్త సంవత్సరంలో ఏదేదో సాధించాలనే కోరికలు, ఆశలు చాలా మందికి ఉంటాయి.మరి, మీరు పుట్టిన తేదీ ప్రకారం ఈ న్యూ ఇయర్ లో ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలని ఉందా? మీ కోరికలు నెరవేరతాయా అనే విషయం తెలుసుకుందాం..
Birth Date
న్యూమరాలజీ ప్రకారం, 2026 సంవత్సరంలో సూర్య ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సంవత్సరం సంఖ్య 1. దాని అధిపతి సూర్యుడు దేవుడు. కాబట్టి, కొన్ని సంఖ్యలకు చెందిన వ్యక్తులు కూడా ఈ సంవత్సరం అద్భుతమైన విజయాన్ని పొందుతారు. ముఖ్యంగా సూర్యుడికి స్నేహపూర్వక గ్రహం ఉన్న నెంబర్ కి చెందిన వారు ఈ కాలంలో మంచి ఫలితాలను పొందుతారు.
1.నెంబర్ 1...
2026 నూతన సంవత్సరానికి అధిపతి సూర్యుడు. అందువల్ల ఈ కొత్త సంవత్సరం 1 వ నెంబర్ కి చెందిన వారికి కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఏ నెలలో అయినా 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా ఈ నెంబర్ 1 కిందకు వస్తారు. వీరికి ఈ కొత్త సంవత్సరం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. గతంలో వీరికి పని విషయంలో ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే... ఈ సమయంలో తీరిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఎవరైనా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నట్లయితే... ఈ ఏడాది ఆ కల నెరవేరే అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు... వీరు ఈ ఏడాది తమ పేరెంట్స్ తో ఎక్కువ సమయం గడిపే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు శుభకాలం. ప్రేమ జీవితం కూడా ఆనందంగా మారుతుంది.
నెంబర్ 3...
ఏ నెలలో అయినా 3, 12, 21, 30 తేదీల్లో పుట్టినవారంతా నెంబర్ 3 కిందకు వస్తారు. వీరికి కూడా 2026 చాలా బాగా కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి బృహస్పతి అధిపతి. సూర్యుడితో స్నేహపూర్వకంగా ఉండే గ్రహం. కాబట్టి, ఈ ఏడాది ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. ఏడాది మొదట్లో వీరి జీవితాల్లో ఊహించని మార్పులు చూస్తారు. ఉద్యోగం చేసేవారికి ప్రమోషన్స్ రావడం లేదంటే... ఈ ఏడాది అది నిజం అయ్యే అవకాశం ఉంది. కోరుకున్న ఉద్యోగం దొరుకుతుంది. అంతేకాదు... వీరికి సామాజిక గుర్తింపు, గౌరవం లభిస్తుంది. ఈ ఏడాది మీరు కొత్త భాష నేర్చుకునే అవకాశం పొందుతారు. అలాగే, విదేశాలకు సంబంధించిన వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులు అపారమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అదేవిధంగా నెంబర్ 3 కి చెందిన వ్యక్తుల ఆరోగ్యం 2026లో చాలా బాగుంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
నెంబర్ 9...
ఏ నెలలో అయినా 9, 18, 27 తేదీల్లో పుట్టిన వారంతా నెంబర్ 9 కిందకు వస్తారు. వీరిని కుజుడు పాలిస్తాడు. కుజుడిని గ్రహాల అధిపతిగా పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి చాలా బాగుంటుంది. వీరు ఎప్పుడూ చాలా చురుకుగా ఉంటారు. నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగంలో గొప్ప స్థాయికి వెళతారు. సొంత వ్యాపారం ప్రారంభించాలి అనుకునేవారికి ఇది సరైన సమయం. మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొంటారు. సైన్యం, పోలీసు వంటి రంగాల్లో పని చేసేవారికి ఉన్నతాధికారుల సపోర్టు లభిస్తుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది.