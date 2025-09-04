Mangal Gochar: కన్య రాశిలోకి కుజుడు...ఈ రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్ స్టార్ట్ అయినట్లే..!
సెప్టెంబర్ నెలలో ఆరు రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. 20 రోజుల పాటు.. ఈ రాశుల వారికి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడనుంది.
Mangal Gochar
గ్రహాలకు అధిపతి అయిన కుజుడు కన్య రాశిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఈ సంచారం సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది. కుజ గ్రహం.. సృజనాత్మకత, కృషి, నాయకత్వానికి ప్రతీకగా సూచిస్తారు. కన్య రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం వల్ల.. కొన్ని రాశులకు ప్రయోజనాలను తీసుకురానుంది. ముఖ్యంగా ఆరు రాశులకు గోల్డెన్ టైమ్ మొదలైనట్లే. మరి, ఆ ఆరు రాశులు ఏంటో చూసేద్దామా....
1.మేష రాశి...
కుజుడు కన్య రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం మేష రాశివారికి చాలా ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే.. కుజుడు మేష రాశికి అధిపతి. ఈ సమయంలో కెరీర్ లో మంచి స్థాయికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఏ ప్రాజెక్టు చేపట్టినా అందులో విజయం సాధించగలరు. ఎందులో పెట్టుబడి పెట్టినా లాభాలు సాధదించగలరు. మరీ ముఖ్యంగా ఆర్థికపరంగా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. శారీరకంగా, మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
2.మిథున రాశి...
కన్య రాశిలో కుజుడు సంచారం.. మిథున రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. రవాణ సంబంధిత విషయాల్లో ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి. జీవిత భాగస్వామితో జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. వ్యాపారంలో వృద్ధి ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువుల్లో బాగా రాణిస్తారు.ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. నిర్మాణాత్మక విషయాలపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు, ఇది మంచి అవకాశాలకు దారి తీస్తుంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది.
3.సింహ రాశి..
కన్య రాశిలో కుజుడి సంచారం సింహ రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. పనిలో గౌరవం,ఖ్యాతి, కొత్త బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. సృజనాత్మక, సాంకేతిక రంగాలలో పనిచేసే వ్యక్తులు ఈ కాలంలో ఎక్కువ ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో, సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తుల ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. మీరు మీ ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. ఇది మీ సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ సమయంలో, మీరు దీర్ఘకాలిక లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించడానికి మంచి అవకాశాలను పొందుతారు.
4.కన్య రాశి..
కుజ గ్రహ సంచారము కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు చాలా శుభప్రదం. ఎందుకంటే ఇది మీ స్వంత రాశి. కాబట్టి, మీరు మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో వృద్ధి, పనిలో విజయం సాధిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించాలనుకునే వారు తమ పనిని పూర్తి చేయడానికి ఇది మంచి సమయం. ఆర్థిక పరంగా, ముఖ్యంగా పెట్టుబడులు , వ్యాపారం నుండి మీకు చాలా లాభం లభిస్తుంది. మీకు ఆరోగ్యం , మానసిక ప్రశాంతతలో మెరుగుదల ఉంటుంది. కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో నమ్మకంగా మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి మంచి అవకాశాలను పొందుతారు
5.వృశ్చిక రాశి...
కుజ సంచారము వృశ్చిక రాశి వారికి కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తెస్తుంది. మీ రాశి అధిపతి కుజుడు కాబట్టి, ఈ సంచారము మీ ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుంది. మీరు పనిలో కొత్త అవకాశాలలో పురోగతిని పొందుతారు. భూమి , ఇల్లు కొనడం లేదా అమ్మడం వంటి సంపద సంబంధిత విషయాల నుండి మీరు లాభం పొందుతారు. మీరు మీ ఆరోగ్యంలో మెరుగుదల చూడవచ్చు. మీరు మానసికంగా బలంగా ఉంటారు. సంబంధాలు బలోపేతం కావడంతో కుటుంబం, ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.
5.ధనస్సు రాశి...
కుజ సంచారం ధనస్సు రాశివారికి చాలా మేలు చేయనుంది. ముఖ్యంగా ఈ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు విద్య, వృత్తి , ఆర్థిక పరంగా మరిన్ని ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీకు అదృష్టం , పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. మీ పనులను సులభంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారం, విద్యకు సంబంధించి ఈ కాలంలో ప్రయాణించడం వల్ల మరిన్ని ప్రయోజనాలు లభించే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ప్రేమ జీవితంలో సానుకూల మార్పులను అనుభవిస్తారు. పెట్టిన పెట్టుబడులకు మంచి లాభాలు పొందుతారు.