Ugadi 2026: శ్రీపరాభవనామ ఉగాది.. మీన రాశి వారికి గోల్డెన్ టైమ్ మొదలైనట్లే
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సర ఉగాది తర్వాత నుండి మీన రాశివారికి అత్యంత అదృష్టవంతమైన కాలం ప్రారంభం కానుంది. గత కొంతకాలంగా మీరు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఆందోళనలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. జీవితం కొత్త వెలుగులతో నిండుతుంది.
ఉగాది తర్వాత మీన రాశివారి జీవితం ఎలా మారనుందంటే...
1. కెరీర్ , ఉద్యోగం (Career):
అద్భుతమైన వృద్ధి: ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతులు (Promotions), వేతన పెరుగుదల ఖాయం. మీరు చేసే పనికి అధికారుల నుండి పూర్తి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఐటీ , బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఉన్న వారికి విదేశీ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.
వ్యాపారం: నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి ఇది గోల్డెన్ టైమ్. గతంలో నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ వేగం పుంజుకుంటాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
విద్యార్థులు: విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరుస్తారు. ఉన్నత చదువుల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి.
2. ఆర్థిక స్థితి (Finance):
ధన యోగం: ఈ ఏడాది ఆదాయం (12) వ్యయం (12) గా ఉంది. ఆదాయం ఎంత బాగుంటుందో, అంతే స్థాయిలో ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. అయితే, ఈ ఖర్చులు ఎక్కువగా ఆస్తుల కొనుగోలు లేదా శుభకార్యాల కోసమే అవుతాయి.
పెట్టుబడులు: షేర్ మార్కెట్ , రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టే పెట్టుబడులు దీర్ఘకాలంలో మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. పాత అప్పులు తీర్చివేసి ఊపిరి పీల్చుకుంటారు.
3. కుటుంబం , వివాహం (Family & Marriage):
సంతోషం: కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. సంతానం లేని వారికి సంతాన ప్రాప్తి కలుగుతుంది. తోబుట్టువులతో ఉన్న ఆస్తి వివాదాలు సామరస్యంగా పరిష్కారమవుతాయి.
వివాహం: అవివాహితులకు ఈ ఏడాది కళ్యాణ గడియలు వస్తాయి. మీరు కోరుకున్న వ్యక్తితో వివాహం నిశ్చయమయ్యే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో మీ కుటుంబ గౌరవం పెరుగుతుంది.
4. ఆరోగ్యం (Health):
మెరుగుదల: ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. పాత అనారోగ్య సమస్యల నుండి విముక్తి లభిస్తుంది.
జాగ్రత్త: అధిక పని ఒత్తిడి వల్ల కొంచెం శారీరక అలసట ఉండవచ్చు. కంటికి సంబంధించిన చిన్నపాటి సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త పడాలి. సరైన నిద్ర , పోషకాహారం తీసుకోవడం మంచిది.
5. పరిహారాలు (Remedies):
మరింత శుభ ఫలితాల కోసం మీన రాశి వారు ఈ క్రింది పరిహారాలు పాటించండి:
గురు ఆరాధన: మీ రాశి అధిపతి గురుడు కాబట్టి, ప్రతి గురువారం దత్తాత్రేయుని లేదా సాయిబాబాను దర్శించుకోవడం శ్రేయస్కరం.
దానం: పేద విద్యార్థులకు విద్యా దానం చేయడం లేదా పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగుతాయి.
స్తోత్ర పారాయణం: ప్రతిరోజూ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేయడం వల్ల సకల ఆటంకాలు తొలగి విజయం లభిస్తుంది.