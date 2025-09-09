టారో జాతక ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు స్నేహితులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ముఖ్యంగా..
జాతకాన్ని చాలా మంది విశ్వసిస్తారు. జ్యోతిష్యంతో పాటు టారో కార్డులను కూడా విశ్వసిస్తుంటారు. టారో కార్డుల ప్రకారం సెప్టెంబర్ 10వ తేదీన ఏ రాశుల వారికి ఎలాంటి ఫలితాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేషం, వృషభం, మిథునం
మేషం: ఈ రోజు కొత్త ప్రయోగాలకు అనుకూలం. పాత పరిచయాలను మళ్లీ కలుసుకోవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో సానుకూల ఆలోచనలతో ముందుకు సాగండి.
వృషభం: ప్రతికూలతను వదిలి, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లండి. ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల అవకాశాలు ఉన్నాయి. కానీ అనవసరమైన పనులపై సమయం వృధా చేయకండి.
మిథునం: ఈ రోజు మీరు ఎక్కువ సమయం ఆధ్యాత్మికత, సంప్రదాయాల మధ్య గడుపుతారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ద్వారా సంతోషాన్ని పొందుతారు.
కర్కాటకం, సింహం, కన్య.. సంబంధాలు, సమతుల్యత
కర్కాటకం: సమాజంలో మీ ప్రాధాన్యత పెరగాలంటే చురుకుగా ఉండాలి. కుటుంబం, వ్యాపారం మధ్య సమతుల్యత సాధించడం అవసరం.
సింహం: పనిపై కేంద్రీకరించండి. చిన్న విషయాల వల్ల చికాకు చెందకండి. కుటుంబ సభ్యుల మాటలను సానుకూలంగా స్వీకరించండి.
కన్య: కార్యాలయంలో మర్యాదగా ప్రవర్తించండి. మాటలపై అదుపు ఉంచడం మంచిది. విద్యార్థులకు విజయావకాశాలు ఉన్నాయి.
తుల, వృశ్చిక, ధనుస్సు వారికి వ్యాపారంలో ప్రగతి
తుల: వ్యాపారంలో ఊహించని సమస్యలు రావచ్చు. కానీ కృషి కొనసాగించండి. హనుమంతుని ప్రార్థించడం శుభఫలితాలను అందిస్తుంది.
వృశ్చికం: కెరీర్లో మధ్యస్థ స్థాయి పురోగతి ఉంటుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో కూడా సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. వాహనాన్ని జాగ్రత్తగా నడపండి.
ధనుస్సు: ఈ రోజు పెద్ద నిర్ణయాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాల ఫలితాలు రావడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు.
మకరం, కుంభం
మకరం: పాత స్నేహితుడిని కలిసే అవకాశం ఉంది. కానీ వ్యతిరేక లింగానికి దూరంగా ఉండటం మంచిది, లేకుంటే ఇబ్బందులు తలెత్తవచ్చు.
కుంభం: కార్యాలయంలో గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. అనవసర సంభాషణలను నివారించండి.
మీనం
మీన రాశి వారి కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. ఓర్పుతో వ్యవహరించండి. ఎవరికైనా సమాధానం చెప్పేటప్పుడు ఆలోచించి మాట్లాడితే సమస్యలు తప్పుతాయి.