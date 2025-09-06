సెప్టెంబర్ 21న సూర్య గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారికి తీవ్ర ఇబ్బందులు, పరిహారాలు ఏంటంటే.?
సెప్టెంబర్ నెలలో రెండు గ్రహణాలు వస్తుండడం విశేషంగా చెప్పొచ్చు. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన చంద్ర గ్రహణం వస్తోంది. అలాగే 21వ తేదీన పాక్షిక సూర్య గ్రహణం రానుంది. మరి ఈ గ్రహణ ప్రభావం ఏయే రాశిపై ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
జీవనశైలిపై ప్రతికూల ప్రభావం
జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహణాలను శుభకార్యాలకు అనుకూలంగా పరిగణించరు. చంద్రగ్రహణం అయినా, సూర్యగ్రహణం అయినా వ్యక్తి జీవనశైలిపై ప్రతికూల ప్రభావాలు చూపుతాయని నమ్మకం ఉంది. ఈ ఏడాది రెండవ సూర్యగ్రహణం సెప్టెంబర్ 21న జరగబోతోంది. దీనివల్ల ఆరోగ్యం, సంపద, సంబంధాలలో సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఆర్థిక పరిస్థితిపై ప్రభావం
ఈ సూర్యగ్రహణం ముఖ్యంగా డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తోంది. అకస్మాత్తుగా ఖర్చులు పెరగడం, పెట్టుబడుల్లో నష్టం రావడం, వ్యాపారంలో వెనుకబాటు, ఆదాయం తగ్గిపోవడం వంటి పరిస్థితులు ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి ఈ సమయంలో పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం మంచిదని నిపుణుల సలహా.
ఆరోగ్యంపై
సూర్యుడు శక్తి, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆరోగ్యానికి సూచకుడు. గ్రహణ సమయంలో వీటిపై ప్రతికూల ప్రభావం పడే అవకాశం ఉంది. జ్వరం, అలసట, ఇన్ఫెక్షన్లు, మానసిక ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ఈ సమయంలో ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. తేలికపాటి వ్యాయామం, తులసి టీ, శుభ్రమైన ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది.
ప్రేమ జీవితం, సంబంధాలపై ప్రభావం
గ్రహణ ప్రభావం మన ఆలోచన విధానం, మాటతీరు, ప్రవర్తనపై కూడా కనిపిస్తుంది. దీనివల్ల జీవిత భాగస్వామితో లేదా ప్రియుడితో చిన్న గొడవలు, నమ్మక సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. ఈ సమయంలో సహనం పాటించడం, అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది.
తప్పక పాటించాల్సిన పరిహారాలు
* గ్రహణం పూర్తయిన వెంటనే స్నానం చేసి, శరీరాన్ని పవిత్రంగా ఉంచాలి.
* ఆలయంలో లేదా ఇంట్లో పూజ చేసి, మంత్రాలు జపించడం శ్రేయస్కరం.
* పూర్వికుల ఆత్మ శాంతి కోసం దానాలు చేయడం మంచిది.
* గోవులకు ఆహారం పెట్టడం ద్వారా ఆరోగ్య సమస్యలు తగ్గుతాయని నమ్మకం.
* గ్రహణ సమయంలో పసుపు కొమ్మును దగ్గర ఉంచుకోవడం ఆర్థిక ఇబ్బందులను తగ్గిస్తుంది.
* గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత తులసి ఆకు తినడం శరీర శుద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది.