- Zodiac Sign: సెప్టెంబర్ 17న కన్య రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశులపై ప్రభావం. ఏం జరగనుందంటే.?
Zodiac Sign: సెప్టెంబర్ 17న కన్య రాశిలోకి సూర్యుడు.. ఈ రాశులపై ప్రభావం. ఏం జరగనుందంటే.?
Zodiac Sign: సూర్యుడు కన్య రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడు ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వం, గౌరవం, అధికారానికి సూచిక. ఈ సంచారం వల్ల ఏ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
ఆరవ ఇంటిని సూర్యుడు ప్రభావితం చేస్తాడు. ఇది ఉద్యోగం, సేవలు, ఆరోగ్యానికి సంబంధించినది. కష్టపడి పనిచేయాలనే ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. పోటీ పెరిగినా, ధైర్యం వల్ల విజయం సాధిస్తారు. జీర్ణక్రియ, మానసిక ఒత్తిడిపై జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగ అభివృద్ధికి ఇది మంచి సమయం.
వృషభ రాశి
హాబీలు, ప్రేమ జీవితం, చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఒంటరి వారు ప్రేమ సంబంధం పొందే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఊహాజనిత పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి కానీ రిస్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి దూరంగా ఉండాలి.
మిథున రాశి
ఇంటి పనులు, కుటుంబ బాధ్యతలు ముందుకు వస్తాయి. ఆస్తి కొనుగోలు లేదా ఇంటి మరమ్మత్తులు చేయాలనే ఆలోచన ఉంటుంది. వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. ఉద్యోగం, కుటుంబం మధ్య సమతుల్యం అవసరం. తల్లి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
సింహ రాశి
రెండో ఇంటిని సూర్యుడు ప్రభావితం చేస్తాడు. ఖర్చులను తగ్గించి, పొదుపు చేసే అవకాశాలు వస్తాయి. కుటుంబంలో కొంత ఒత్తిడి ఉండొచ్చు. మాటల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు, డబ్బు వివాదాలు దూరం పెట్టాలి.
కన్య రాశి
స్వీయరాశిలో సూర్యుడు ఉండటం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగవుతాయి. కానీ ఇతరులపై ఎక్కువ విమర్శ చేయకండి. ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల ఉంటుంది. అహంకారం నియంత్రణలో ఉంచితే మరింత గౌరవం లభిస్తుంది.
తుల రాశి
పన్నెండో ఇంటిలో సూర్యుడు సంచారం చేయడం వలన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మికత, ధ్యానం, సేవా కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విదేశీ ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఒంటరిగా ఉండటం ఇష్టపడతారు.
వృశ్చిక రాశి
పదకొండో ఇంటిని సూర్యుడు ప్రభావితం చేస్తాడు. ఇది లాభాలు, నెట్వర్కింగ్, కలల సాధనకు సంబంధించినది. కొత్త పరిచయాలు, ప్రభావశీలుల సహకారం లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయకమైన కాలం. దీర్ఘకాల లక్ష్యాలు నెరవేరతాయి.
ధనుస్సు రాశి
పదో ఇంటిలో సూర్యుడు ఉండటం వలన కెరీర్లో మంచి ఎదుగుదల ఉంటుంది. సీనియర్లు మీ పనిని గుర్తిస్తారు. నాయకత్వ బాధ్యతలు వస్తాయి. ఉద్యోగం, బిజినెస్లో పబ్లిసిటీ, విస్తరణకు ఇది మంచి సమయం.
మకర రాశి
తొమ్మిదో ఇంటిలో సూర్యుడు ఉండడం వలన అదృష్టం, ఉన్నత విద్య, ఆధ్యాత్మికతకు అవకాశం ఉంటుంది. విదేశీ ప్రయాణం, ఉన్నత విద్య కోసం మంచి కాలం. గురువు లేదా తండ్రి వంటి వ్యక్తుల సలహా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ వినయం పాటించాలి.
కుంభ రాశి
ఎనిమిదో ఇంటిలో సూర్యుడు సంచారం చేయడం వలన ఆర్థిక, వ్యక్తిగత జీవితంలో అకస్మాత్తుగా మార్పులు వస్తాయి. పన్నులు, వారసత్వం, షేర్ చేసిన డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. రిస్కీ పెట్టుబడులను నివారించండి. ఆధ్యాత్మికంగా లోతైన మార్పులు వస్తాయి.
మీన రాశి
ఏడో ఇంటిలో సూర్యుడు ఉండటం వలన భాగస్వామ్యం, వివాహం, బిజినెస్ ఒప్పందాలు మెరుగవుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు మెరుగుపరచుకోవాలి. కొత్త బిజినెస్ ఒప్పందాలు శుభం. కానీ అహంకారం దూరం పెడితేనే సఖ్యత ఉంటుంది. సహకారం ఇచ్చే వారికి ఇది మంచి సమయం.