Shivaratri Zodiac signs:శివరాత్రి తర్వాత ఈ రాశుల తలరాత మారిపోయినట్లే..!
Shivaratri Zodiac signs: శివరాత్రి తర్వాత కొన్ని రాశుల జీవితం పూర్తిగా మారిపోనుంది.ఇప్పటి వరకు పడిన కష్టాలు అన్నీ తొలగిపోతాయి. శివయ్య ఆశీస్సులు లభిస్తాయి..
శివరాత్రి వచ్చేస్తుంది.ఈ శివరాత్రి వస్తూ వస్తూ గ్రహాలలో మార్పులు కూడా తెస్తుంది. ఈ గ్రహాల మార్పులు, శివయ్య ఆశీస్సులతో... కొన్ని రాశుల వారి జీవితం పూర్తిగా మారిపోనుంది. వారి జీవితంలో కష్టాలు తీరిపోవడంతో పాటు.. ధైర్యం పెరుగుతుంది. జీవితంలో సంపద, సుఖం, సౌకర్యాలు పెరుగుతాయి. మరి, ఆ అదృష్ట రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి..
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, శివుడికి ఇష్టమైన రాశులలో మేష రాశివారు మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. మేష రాశి వారిపై శివుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. దీని కారణంగా, ఈ రాశివారి సవాళ్లు, సమస్యలు తీరిపోతాయి. కెరీర్ లో ఆకస్మిక పురోగతిని చూస్తారు.భవిష్యత్తులో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ అదృష్టం మరింత పెరగడానికి.. ప్రతి సోమవారం శివుడిని పూజించడం మంచిది.
మకర రాశి...
మకర రాశికి శని అధిపతి. శని దేవుడు శివుడికి గొప్ప భక్తుడు. శని దేవుడు తన శక్తిని శివుడి నుండే పొందుతారని చెబుతారు. అందువల్ల, శివుడికీ, మకర రాశికి మధ్య చాలా లోతైన సంబంధం ఉందని నమ్మకం. కాబట్టి, మకర రాశివారిపై పరమ శివుడి ప్రత్యేక అనుగ్రహం ఉంటుంది. అందువల్ల, ఈ రాశివారు తమ కెరీర్, ఉద్యోగంలో చాలా పురోగతి సాధిస్తారు.గ్రహాల స్థానం కారణంగా, కుటుంబంలో తరచుగా సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. అయినా.. శివుడి ఆశీస్సులతో ఆ సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా.. అవి వచ్చినట్లే వెళ్లిపోతాయి. ఎలాంటి కష్టం వచ్చినా, శివుని 'ఓం నమః శివాయ:' మంత్రాన్ని జపించడం వల్ల అన్ని కష్టాలు తొలగిపోతాయి. ఇది మీకు ఒక కవచంలా పనిచేస్తుంది.
వృషభ రాశి...
వృషభ రాశి శివుని వాహనమైన నందితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. నందిని శివుని ద్వార పాలకుడు, సందేహాలను మోసేవాడు అని పిలుస్తారు. అందుకే శివాలయంలో ఎప్పుడూ నంది విగ్రహం ఉంటుంది. వృషభ రాశి కూడా శివునికి ఇష్టమైన రాశులలో ఒకటి. ఈ రాశి వారు స్వభావరీత్యా చాలా ఓపిక గలవారు. వారు కష్టపడి పనిచేసేవారు కూడా. వృషభ రాశి వారికి విధేయత , సేవా దృక్పథం అనే ప్రత్యేక గుణం ఉన్నందున, వారికి శివునిపై కొంచెం ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది. శివుని ఆశీస్సులు ఎల్లప్పుడూ వారిపై ఉంటాయి.
కర్కాటక రాశి...
కర్కాటక రాశి కూడా శివుడికి చాలా ప్రియమైనది. ఎందుకంటే, చంద్రుడు శివుని తలపై ఉంటాడు. చంద్రుడు కర్కాటక రాశికి అధిపతి. శివుడు తన జుట్టులో చంద్రుడిని ధరిస్తాడు. కాబట్టి, శివుడిని చంద్ర మౌళేశ్వరుడు అని పిలుస్తారు. కాబట్టి, శివుడు ఎల్లప్పుడూ కర్కాటక రాశి వారిని తన తలపై ఉంచుకొని రక్షిస్తాడని నమ్ముతారు. శివుని ఆశీస్సులతో శివరాత్రి తర్వాత.. కర్కాటక రాశివారి జీవితం పూర్తిగా మారిపోతుంది.ఈ రాశివారి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. వీరి సమస్యలు తీరిపోవడంతో పాటు.. పక్కన వారి కష్టాలను కూడా తీర్చడంలో ముందుంటారు. ఈ అదృష్టాన్ని పెంచుకోవడానికి..సోమవారం పేదలకు ఆహారం సమర్పించాలి.