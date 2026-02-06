Mars Saturn conjunction: మీనరాశిలో కుజ శని సంయోగం, 40 రోజులు ఈ మూడు రాశులకు నరకమే
Mars Saturn conjunction: కుజుడు శని సంయోగం వల్ల 40 రోజులపాటు మూడు రాశులకు కష్టమైన రోజులు రాబోతున్నాయి. కుజుడు అగ్నిగ్రహం, ఇక శని దేవుడు తప్పులకు శిక్షణ వేసే గ్రహం. ఈ రెండింటి కలయిక వల్ల ద్వంద్వ యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది.
కుజ శని సంయోగం
కుజుడు, శని ఇద్దరూ కూడా ప్రధానమైన గ్రహాలే. కుజుడు ప్రస్తుతం మకర రాశిలో ఉన్నాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత కుంభరాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఇక ఏప్రిల్ 2న కుజుడు మీనరాశిలో అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. కానీ అప్పటికే శని గ్రహం అక్కడే ఉంటుంది. అంటే ఏప్రిల్ 2న మీనరాశిలో శని కుజుడి సంయోగం జరగబోతుంది. దీనివల్ల హింస పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేవలం వ్యక్తుల జాతకంలోనే కాదు.. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా దేశాల మధ్య యుద్ధంలాంటి పరిస్థితులు రావచ్చు. వరదలు, తుఫానులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. శని, కుజుడు కలిసి ద్వంద్వ యోగాన్ని సృష్టిస్తారు. దీనివల్ల జలరాశి అయినా మీనరాశిలో ఈ సంయోగం ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. కుజుడు మే 11 వరకు మీనరాశిలోనే ఉంటాడు. అంటే 40 రోజులు పాటు అనర్థాలు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది. కుజుడు శని సంయోగం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి అశుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి కోపం పెరిగిపోతుంది. ఆ కోపంలో ఎలాంటి తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారో కూడా తెలియదు. కాబట్టి వీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదైనా శరీరానికి గాయాలు అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇక ఆర్థిక నష్టాలు కూడా సంభవించవచ్చు. వీటన్నింటినీ తట్టుకునే శక్తిని పొంది, మనసును స్థిరంగా ఉంచుకోవాలి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి కూడా ఆ 40 రోజులపాటు కోపం అదుపు తప్పుతుంది. ఆ సమయంలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇతరులతో వివాదాలు తలెత్తే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఇక ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది. వీరికి ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి 40 రోజులు పాటు సంయమనంగా, జాగ్రత్తగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి.
మీన రాశి
మీనరాశిలోనే శని కుజుడి సంయోగం జరగబోతోంది. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి కూడా కష్టాలు మొదలవుతాయి. వాహనం నడిపేవారు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ప్రతిదానికి కోపం తెచ్చుకోకూడదు. ఎవరితోను గొడవ పడకూడదు. ఈ సమయంలో గొడవలు అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి సంయమనంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించాలి.