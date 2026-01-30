Shani Rise: మీనరాశిలో ఉదయించనున్న శని, 3 రాశుల వారి జీవితం మారిపోనుంది
Shani Rise: 2026 ఏప్రిల్ నెలలో శని భగవానుడు మీనరాశిలో ఉదయించబోతున్నాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఇది ఆ రాశుల వారికి వృత్తి, ఆర్థికపరమైన పురోగతిని అందిస్తుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మీన రాశిలో శని దేవుడు
జ్యోతిషశాస్త్రంలో శని దేవుడిని న్యాయానికి ప్రతీకగా చూస్తారు. శని దేవుడు మార్చి 13, 2026 సాయంత్రం 7:30 గంటలకు మీనరాశిలో అస్తమించబోతున్నాడు. ఆ తరువాత ఏప్రిల్ 2026లో అదే రాశిలో మళ్లీ ఉదయించబోతున్నాడు. ఈ శని మార్పు అనేది కొన్ని రాశులకు ఎన్నో మంచి అవకాశాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఇక మంచి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్నవారికి మంచి అవకాశాలు ఎదురువస్తాయి, వీరి ఆదాయ మార్గాలు కూడా పెరుగుతాయి. అలాగే సంపాదన కూడా పెరుగుతుంది. ఆ అదృష్ట రాశులేవో తెలుసుకోండి.
వృషభం
వృషభ రాశి వారికి శని మీనరాశిలో ఉదయంచడం అనేది చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. శని దృష్టి లాభ స్థానంపై పడటంతో ఈ రాశి వారికి ఆర్థిక లాభాలు పెరుగుతాయి. వీరి సంపాదన పెరుగుతుంది. ఈ రాశి వారికి కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ఈ రాశఇ వారు సరైన ప్రణాళికలు వేసుకుని సరైన దిశలో అడుగులు వేస్తారు. వీరు పెట్టిన పెట్టుబడులు లాభాలను ఇస్తాయి.
మిథునం
మిథున రాశి వారికి శని సానుకూల ఫలితాలను అందివ్వబోతున్నాడు. వీరి జాతకంలో వృత్తి స్థానంపై శని దృష్టి ఉంటుంది. దీని వల్ల వీరి ఉద్యోగం, పనిలో మంచి పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఈ రాశికి చెందిన ఉద్యోగులు, వ్యాపారులు తమ కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. మీ పని నచ్చిన పై అధికారులు మీకు జీతం పెంపు లేదా ప్రమోషన్ గురించి చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఇక కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు చాలా వరకు తగ్గిపోతాయి. ఇక పరిశోధన, విద్యారంగంలోని వారికి ఈ కాలం బాగా కలిసివస్తుంది.
మకరం
మకర రాశి వారికి శని మీనరాశిలో ఉదయించడం అనేది కొత్త ఉత్సాహాన్ని, పురోగతిని అందిస్తాడు. వీరి కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఇతరుల చేతిలో చిక్కుకున్న డబ్బు తిరిగి పొందే అవకాశం ఉంది. కొత్త పనులు లేదా ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది . వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఈ రాశివారు కొత్త వాహనం లేదా ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ రాశి వారికి సోదరుల నుంచి మంచి మద్దతు లభిస్తుంది. కుటుంబ సంబంధాలు ఎంతో సంఖ్యంగా ఉంటాయి.