Saturn Curse: మరో ఏడు సంవత్సరాలు ఈ మూడు రాశులకు చుక్కలు చూపించబోతున్న శని
Saturn Curse: ప్రతి ఒక్కరిపై ఏలినాటి శని ప్రభావం చూపుతుంది. ఇది సుమారు ఏడున్నర సంవత్సర కాలం ఉంటుంది. ఇప్పటి నుంచి 2032 వరకు కొన్ని రాశులకు శని చుక్కలు చూపించనున్నాడు...
జోతిష్యశాస్త్రంలో శని దేవుడిని న్యాయాధిపతి గా పిలుస్తారు. ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో చేసే కర్మలకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని ఇచ్చే కాలమే ఏలినాటి శని. సుమారు ఏడున్నర ఏళ్లపాట సాగే ఈ ప్రభావం మనిషిని ఆర్థికంగా,శారీరకంగా, మానసికంగా అనేక పరీక్షలకు గురి చేస్తుంది. ఈ ఏడాది నుంచి 2032 వరకు ఈ ఏలినాటి శని ప్రభావం కారణంగా మూడు రాశులకు సమస్యలు రానున్నాయి. మరి, ఆ మూడు రాశులేంటో చూద్దాం...
1.మీన రాశి..
మీన రాశివారు ప్రస్తుతం ఏలినాటి శని దశలో రెండో, అత్యంత క్లిష్టమైన దశలో ఉన్నారు. ఈ కాలంలో ఈ రాశివారు తమ వృత్తి, ఆర్థిక, కుటుంబ జీవితంలో అనేక సమస్యలను ఎదుర్కుంటారు. వారి పని లేదా వ్యాపారంలో సమస్యలు వస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురౌతాయి. ఈ సమయం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఏలినాటి శని మూడో దశ వీరికి 2027లో మొదలౌతుంది. 2032 వరకు కొనసాగుతుంది. చివరి దశలో వీరికి మళ్లీ మేలు జరిగే అవకాశం ఉంది.
2.మేష రాశి...
మేష రాశి వారు ప్రస్తుతం ఏలినాటి శని మొదటి దశలో ఉన్నారు. ఇది జూన్ 2027 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ దశలో ఈ రాశివారు ఉద్యోగంలో బదిలీలు, పనిలో సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అనవసరపు ఖర్చులు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది.కుటుంబ బాధ్యతలు కూడా పెరుగుతాయి. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో రాశివారు చాలా సహనంతో ఉండాలి.
3.వృషభ రాశి..
శని మేష రాశిలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వృషభ రాశివారి ఏలినాటి మొదటి దశ ప్రారంభమౌతుంది. ఈ కాలం, ఖర్చులు, ప్రణాళికలతో నిండి ఉంటుంది. ఆకస్మిక ఖర్చులు పెరుగుతాయి. బడ్జెట్ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విదేశాల నుంచి లేదా సుదూర ప్రాంతాల నుండి లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలు చేసేవారికి కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. కానీ.. చాలా ఓపికగా ఉండాలి.