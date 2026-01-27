- Home
Saturn Moon Transit : చంద్రుడు వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో శని ప్రభావం 4 రాశులపై పడనుంది. ఆ రాశుల వారికి ధననష్టం, మానసిక ఒత్తిడి తప్పవు. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గ్రహాల సంచారం, వాటి దృష్టి మనిషి జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. తాజాగా చంద్రుని సంచారం కారణంగా జ్యోతిష శాస్త్ర రీత్యా ఒక కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. చంద్రుడు మేష రాశి నుండి నిష్క్రమించి వృషభ రాశిలోకి ప్రవేశించాడు.
ఇదే సమయంలో మీన రాశిలో సంచరిస్తున్న శని దేవుడు, వృషభ రాశిలో ఉన్న చంద్రునిపై తన మూడో దృష్టిని సారిస్తున్నాడు. జ్యోతిషంలో శని దృష్టి చంద్రునిపై పడటం వల్ల కొన్ని రాశుల వారి పై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కర్కాటక, తులా, వృషభ, వృశ్చిక రాశుల జాతకులు రాబోయే రోజుల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గ్రహ సంచారంతో శని ప్రభావం
జ్యోతిష శాస్త్రం ప్రకారం, శని గ్రహం ఎప్పుడూ కర్మ కారకుడిగా వ్యవహరిస్తుంది. ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం చంద్రుడు మేషం నుండి వృషభంలోకి మారాడు. మీన రాశి నుండి మూడవ స్థానమైన వృషభ రాశిని శని చూస్తున్నాడు. దీనినే శని మూడో దృష్టి అంటారు. చంద్రుడు మనసుకు కారకుడు కాగా, శని కష్టాలకు కారకుడు. వీరిద్దరి మధ్య ఏర్పడిన ఈ సంబంధం వల్ల ఈ కింది నాలుగు రాశుల వారికి హాని కలిగే యోగం ఉంది.
వృషభ రాశి: మానసిక ప్రశాంతత పై ప్రభావం
వృషభ రాశి వారికి నేటి నుండి కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. చంద్రుడు మీ రాశిలోనే సంచరిస్తుండటం, శని దృష్టి పడటం వల్ల మీ మానసిక ప్రశాంతత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది. మీ ఆలోచనల్లో స్పష్టత లోపించి, భావోద్వేగాలలో ప్రతికూలత చోటుచేసుకుంటుంది. ఇది కేవలం మీ వ్యక్తిగత జీవితానికే పరిమితం కాకుండా, మీ కెరీర్, కుటుంబ జీవితంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది.
ఆఫీసులో లేదా ఇంట్లో చిన్నపాటి సమస్యలు కూడా పెద్దవిగా అనిపించవచ్చు. అందువల్ల, రాబోయే కొన్ని రోజుల పాటు ఎలాంటి ముఖ్యమైన లేదా పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఆవేశంతో నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవు.
కర్కాటక రాశి: ధననష్టం, కుటుంబ కలహాలు
కర్కాటక రాశి జాతకులకు కూడా ఈ సమయం హానికరంగా మారే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. శని దృష్టి కారణంగా మీరు భావోద్వేగ పరంగా లేదా ఎమోషనల్ గా బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. చిన్న చిన్న విషయాలకే మనసు నొచ్చుకోవడం లేదా ఆందోళన చెందడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో వాదోపవాదాలు లేదా గొడవలు జరిగే ఆస్కారం ఉంది, ఇది మీ మానసిక ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతుంది.
మరోవైపు, ఆర్థిక పరంగా కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ధననష్టం సంభవించే అవకాశం ఉంది. ఏదైనా పనిలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల నష్టపోతారు. ఈ దోష నివారణకు, శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
తులా రాశి: వాహన ప్రమాద సూచనలు
తులా రాశి వారు రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి అడుగులోనూ అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు లేదా వాహనం నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. శని ప్రభావం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. మీ మనస్సును దైవ చింతన వైపు మళ్లించడం లేదా పూజా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల జీవితంలో సానుకూల ప్రభావం పెరుగుతుంది.
మీరు పాత ప్రణాళికలు లేదా పెండింగ్లో ఉన్న పనులను తిరిగి ప్రారంభించాలని అనుకుంటే, ప్రశాంతమైన మెదడుతో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కెరీర్ పరంగా కూడా కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి సహనం వహించడం ముఖ్యం.
వృశ్చిక రాశి: ఓర్పు, సహనం అవసరం
వృశ్చిక రాశి జాతకులు కూడా ఈ సమయంలో అత్యంత సహనంగా మెలగాలి. మీ దైనందిన జీవితంలో ప్రతికూల ఆలోచనలు పెరిగే అవకాశం ఉంది, ఇది మీ పనితీరుపై ప్రభావం చూపుతుంది. ముఖ్యంగా మీ నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం దెబ్బతింటుంది. ఏది మంచో, ఏది చెడో నిర్ణయించుకోవడంలో తడబడతారు. ఈ సమయంలో మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. పని భారం పెరిగినా సహనం కోల్పోవద్దు. సమాజంలో మీ గౌరవానికి భంగం కలిగించే లేదా మీ కీర్తిని తగ్గించే పనులకు దూరంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.