Zodiac Signs : రాత మారుతున్న రాశులు ఇవే.. ఇక పట్టిందల్లా బంగారమే
Ardha Kendra Yoga: శని, బుధ గ్రహాల కలయికతో జనవరి 28న అరుదైన అర్ధకేంద్ర యోగం ఏర్పడనుంది. దీని ప్రభావంతో సింహ, వృషభ, మీన రాశులకు శత్రువుల నుంచి విముక్తి లభించి, ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది. పూర్తి వివరాలు మీకోసం.
2026లో అద్భుతం: శత్రువుల పీడ విరగడై, డబ్బు వరద పారే రాశులు ఇవే !
జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల సంచారం, వాటి కోణీయ స్థితులు మానవ జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి. ముఖ్యంగా కర్మకారకుడైన శని, బుద్ధి, వ్యాపారం, సంభాషణలకు అధిపతి అయిన బుధుడు ఒక నిర్దిష్ట స్థితిలో కలిసినప్పుడు, ఆ ప్రభావం సాధారణంగా ఉండదు. సరిగ్గా ఇలాంటి అరుదైన సంయోగమే అర్ధకేంద్ర యోగం రూపంలో ఏర్పడబోతోంది. జనవరి 28న ఈ అద్భుత ఘట్టం ఆవిష్కృతం కానుంది. ఈ సమయంలో శని, బుధ గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 45 డిగ్రీల కోణంలో స్థిరపడి ఈ యోగాన్ని ఏర్పరుస్తాయి.
జ్యోతిషం ప్రకారం శని న్యాయం, క్రమశిక్షణ, కర్మఫల దాతగా పేర్కొంటారు. మరోవైపు బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యూహరచన, వాక్చాతుర్యం, నిర్ణయాధికారానికి ప్రతీక. కష్టపడి పనిచేస్తూ, సరైన ఆలోచన, ప్లానింగ్తో ముందుకు వెళ్లే వ్యక్తులకు ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
గ్రహాల స్థితులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?
ఈ ప్రత్యేక సమయంలో శని మీన రాశిలో, బుధుడు మకర రాశిలో సంచరిస్తారు. విశేషమేమిటంటే, మకర రాశిలో బుధుడు సూర్యుడు, కుజుడు, శుక్రుడితో కలిసి ఉంటాడు. ఈ చతుర్ గ్రహ కూటమి కారణంగా అర్ధకేంద్ర యోగం శక్తి మరింత పెరుగుతుంది. ఈ యోగంతో ఈ రాశుల వారికి లాభదాయకంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి ఈ అర్ధకేంద్ర యోగం వ్యక్తిత్వ వికాసానికి, అదృష్టానికి ద్వారాలు తెరుస్తుంది. లగ్నంలో ఉన్న శని మిమ్మల్ని మరింత గంభీరంగా, బాధ్యతాయుతంగా, క్రమశిక్షణ కలిగిన వ్యక్తిగా మారుస్తారు. అదే సమయంలో తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఉన్న బుధుడు మీ అదృష్టాన్ని, విద్యావకాశాలను, ఉన్నత జ్ఞానాన్ని ప్రేరేపిస్తాడు.
వృత్తిపరంగా చూస్తే, కార్యాలయంలో మీ సీనియర్ల నుంచి సంపూర్ణ సహకారం లభిస్తుంది. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించే వారికి, పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి లేదా పరిశోధన రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం విజయవంతంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక లేదా మతపరమైన కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మీ నిర్ణయం తీసుకునే సామర్థ్యం బలపడుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఇప్పుడు వేగవంతమై, ఒక్కొక్కటిగా పూర్తవుతాయి.
సింహ రాశి
సింహ రాశి జాతకులకు ఈ యోగం పోరాట పటిమను ఇచ్చి, విజయాలను చేకూరుస్తుంది. ఆరవ ఇంట్లో ఉన్న శని శత్రువులను, ఆటంకాలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాడు. ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఉన్న బుధుడు అకస్మాత్తుగా వచ్చే లాభాలను, గూఢ విద్యల పట్ల అవగాహనను పెంచుతాడు.
కోర్టు కేసులు లేదా న్యాయపరమైన వివాదాల్లో చిక్కుకున్న వారికి ఊరట లభించి, విజయం దక్కుతుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రత్యర్థులను వెనక్కి నెట్టి మీరు ముందుకు వెళ్లే యోగం ఉంది. ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి క్రమంగా కోలుకుంటారు. రీసెర్చ్, ఇన్సూరెన్స్, టాక్స్ లేదా ఇతర గోప్యమైన పనులతో సంబంధం ఉన్న వృత్తుల్లోని వారికి విశేష లాభాలు ఉంటాయి. గతంతో పోలిస్తే మీరు మానసికంగా మరింత దృఢంగా మారుతారు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి ఈ యోగం మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందిస్తుంది. మూడవ ఇంట్లో ఉన్న శని మీలో ధైర్యాన్ని, పరాక్రమాన్ని పెంచుతాడు. తొమ్మిదవ ఇంట్లో ఉన్న బుధుడు మీకు అదృష్టాన్ని తోడుగా నిలుపుతాడు. కెరీర్ పరంగా కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది.
వ్యాపారస్తులకు సుదూర ప్రాంతాలకు చేసే ప్రయాణాల వల్ల మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. మీడియా, మార్కెటింగ్, కమ్యూనికేషన్, రచనా రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది స్వర్ణయుగం లాంటిది. సోదరులు లేదా తోబుట్టువులతో సంబంధాలు బలపడతాయి. మీ ప్రయత్నాలకు దైవానుగ్రహం కూడా తోడవుతుంది.
శని దేవుడి కరుణ.. బుధ గ్రహ అనుగ్రహంతో దశ తిరుగుతుంది
శని, బుధుల కలయిక కేవలం వ్యక్తిగత జాతకాలనే కాకుండా, సామూహికంగా వ్యాపార రంగంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. క్రమశిక్షణతో కూడిన పెట్టుబడులు, దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు వేసే వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉంటుంది.
ఈ యోగం శుభఫలితాలను ఇచ్చినప్పటికీ, శని ప్రభావం వల్ల ఏ పనిలోనూ అడ్డదారులు తొక్కకూడదు. నిజాయితీగా కష్టపడే వారికి మాత్రమే శని సంపూర్ణ ఫలాలను అందిస్తాడు. ముఖ్యంగా సింహ, మీన, వృషభ రాశుల వారు ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం ద్వారా జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవచ్చు.