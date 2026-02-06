Saturn Blessings: శని అనుగ్రహంతో ఈ 5 రాశులవారికి సిరి, సంపదలు రెట్టింపు కావడం ఖాయం!
శని పేరు వినగానే చాలామంది భయపడతారు. కానీ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని కూడా కొన్ని రాశులవారికి మేలు చేస్తాడు. క్రమశిక్షణ, ఓర్పు, బాధ్యతలను నేర్పించి చివరికి స్థిరమైన విజయాన్ని అందిస్తాడు. అలా శని దయ వల్ల ఏ రాశులవారికి మేలు జరుగుతుందో చూద్దాం.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని గ్రహాన్ని కర్మఫలదాతగా పిలుస్తారు. మనం చేసిన కర్మల ఆధారంగా ఫలితాలను ఇచ్చే గ్రహం శని. అందుకే శని అనుగ్రహం లభిస్తే జీవితంలో స్థిరత్వం, క్రమశిక్షణ, దీర్ఘకాలిక విజయాలు సాధ్యమవుతాయని పండితులు చెబుతారు. ప్రస్తుత గ్రహస్థితుల ప్రకారం శని వల్ల కొన్ని రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం.
మకర రాశి
మకర రాశికి అధిపతి శని. ఈ రాశిపై శని ప్రభావం అత్యంత బలంగా ఉంటుంది. శని అనుగ్రహం వల్ల మకర రాశివారు అసాధారణ విజయాలను సాధిస్తారు. కష్టమైన పరిస్థితుల్లోనూ వెనకడుగు వేయకుండా ముందుకు సాగుతారు. కెరీర్ పరంగా కీలకమైన మలుపులు, ఉన్నత పదవులు, నాయకత్వ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
కుంభ రాశి
శని, కుంభ రాశికి అధిపతి. శని అనుగ్రహం వల్ల కుంభ రాశివారు కొత్త ఆలోచనలు, సమాజానికి ఉపయోగపడే కార్యక్రమాలు చేస్తారు. సాంకేతికత, సామాజిక సేవ, వినూత్న వ్యాపారాల్లో ఉన్నవారికి ఇది అనుకూల సమయం. ఆర్థిక ఒడిదుడుకులు తగ్గి, ఆదాయం స్థిరపడుతుంది. కుంభ రాశివారు దానం, సేవ వంటి సత్కార్యాలు చేస్తే శని మరింత అనుకూలంగా మారతాడు.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశివారు సాధారణంగా కష్టపడి పనిచేసే స్వభావం కలవారు. శని అనుగ్రహం వల్ల వీరి శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా స్థిరపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు ఇప్పుడు లాభాల రూపంలో తిరిగి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాల్లో ఉన్నవారికి బాధ్యతలు పెరిగినా, వాటితో పాటు గౌరవం, పదోన్నతి కూడా దక్కుతాయి.
కన్య రాశి
కన్య రాశివారికి శని అనుగ్రహం మేథస్సు, క్రమశిక్షణ రూపంలో కనిపిస్తుంది. చదువు, పరిశోధన, సాంకేతిక రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది స్వర్ణకాలం అని చెప్పవచ్చు. అనవసరమైన భయాలు, సందేహాలు తగ్గి, స్పష్టత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగవుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, శని కన్య రాశివారిని కష్టపెట్టినట్టు అనిపించినా, చివరకు వారి జీవితాన్ని బలమైన పునాదిపై నిలబెడుతుంది.
తుల రాశి
తుల రాశిలో శని ఉచ్చస్థితిలో ఉంటాడు కాబట్టి ఈ రాశివారికి శని ప్రత్యేకమైన ఫలితాలు ఇస్తాడు. వివాహాలు, వ్యాపార భాగస్వామ్యాలు, ఒప్పందాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. సంబంధాల్లో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. శని అనుగ్రహం వల్ల తుల రాశివారికి జీవితంలో స్థిరత్వం, మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది.