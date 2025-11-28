Rahu Gochar: 2026లో రాహువు కారణంగా, ఈ రాశులకు కష్టాలు తప్పవు..!
Rahu Gochar: 2026లో రాహువు తన రాశిని మార్చుకోనున్నాడు. ఈ ఏడాది మొత్తం రాహువు కుంభ రాశిలో ఉండనున్నాడు. దీని కారణంగా రాబోయే సంవత్సరంలో కొన్ని రాశులకు విపరీతమైన కష్టాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
వృషభ రాశి...
వృషభ రాశి వారు వచ్చే ఏడాది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రాహు ప్రభావం ఈ రాశివారికి ఊహించని సమస్యలు తెచ్చి పెట్టే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభావం ఈ రాశివారి పనిపై ఎక్కువగా చూపించనుంది. ఆదాయం తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది. మానసిక క్షోభ పెరుగుతుంది. ఎంత ఆదాయం వచ్చినా, ఖర్చు అయిపోతుంది. ముఖ్యమైన పనులు కూడా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి...
2026లో సింహ రాశివారికి చాలా ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీరి పురోగతికి అంతరాయం కలగనుంది. దీని వల్ల మానసిక క్షోభ కలుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులను పూర్తి చేయడంలో ఆలస్యం జరగొచ్చు. ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీ ఆదాయం, ఖర్చులను బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టమౌతుంది. గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
కన్య రాశి...
కన్య రాశివారు వచ్చే సంవత్సరం అంటే 2026లో తమ ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. ఏడాది పొడవునా జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ, ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దీని వల్ల ఎక్కువ ఇబ్బంది పడతారు. అనవసర విషయాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టకూడదు. ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆలోచించి తీసకోవాలి. ప్రత్యర్థులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వృశ్చిక రాశి
2026లో రాహువు విషయంలో వృశ్చిక రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ ప్రియమైన వారితో లేదా స్నేహితులతో గొడవ లేదా వివాదం ఉండవచ్చు. ఇది సంబంధంలో సంక్షోభానికి దారితీయవచ్చు. అదే సమయంలో, వ్యాపారంలో లాభం పొందే అవకాశాలు తగ్గుతాయి, ఇది మానసిక ఒత్తిడిని పెంచుతుంది. మీరు పని కోసం చాలా పరిగెత్తాల్సి రావచ్చు. అయితే, ఆశించిన లాభం సాధించకపోవడంతో మీరు నిరాశ చెందవచ్చు. ఖర్చులు కూడా పెరగవచ్చు.
కుంభం
కుంభ రాశివారు రాహువు ప్రభావం కారణంగా రాబోయే సంవత్సరంలో మీరు అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. శారీరక అసౌకర్యానికి అవకాశం ఉంది. అందువల్ల, మీరు మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. వివిధ కారణాల వల్ల ఒత్తిడి కొనసాగవచ్చు, ఇది మీ ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. పనిలో మీ పనిలో మీరు అడ్డంకులను ఎదుర్కోవచ్చు. ఓర్పు చాలా ముఖ్యం.
మీన రాశి
2026 లో మీన రాశి వారు ఆర్థిక సమస్యలను ఎదుర్కోవచ్చు. పని నుండి ఆదాయం తక్కువగా ఉంటుంది, కానీ ఖర్చులు పెరగవచ్చు, ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది. మీరు మీ ఆదాయం, ఖర్చులపై శ్రద్ధ వహించాలి. ఈ సమయంలో మీరు ఆందోళన, మానసిక ఒత్తిడిని పెంచే పరిస్థితులు ఎదురవ్వచ్చు.