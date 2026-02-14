Birth Month: ఈ 4 నెలల్లో పుట్టినవారిని అర్థం చేసుకోవడం ఎవరి వల్ల కాదు.. ఎందుకో తెలుసా?
సాధారణంగా కొంతమందిని ఒకసారి చూసి అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరికొందరిని కొన్నేళ్లపాటు చూసినా అర్థం చేసుకోలేం. ముఖ్యంగా ఈ 4 నెలల్లో పుట్టినవారు ఒక రహస్యంలా ఉంటారట. గ్రహాల ప్రభావం వల్ల వారి ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు భిన్నంగా ఉంటాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
Birth Month Astrology
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి స్వభావం, ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు వారు పుట్టిన కాలం, గ్రహ స్థితులు, రాశి ప్రభావాలతో ముడిపడి ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారు చాలా ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ నెలల్లో పుట్టినవారికి ఒకే వ్యక్తిలో రెండు, మూడు రకాల భావోద్వేగాలు, ఆలోచనా విధానాలు ఉంటాయట. అందుకే వాళ్లను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం కష్టమవుతుందట. మరి ఏ నెలల్లో పుట్టిన వారు ఎవరికీ అర్థం కాకుండా ఉంటారో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మార్చిలో పుట్టినవారు..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి నెలలో పుట్టినవారిపై మీన, మేష రాశుల ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకే వీరి స్వభావం చాలా లోతుగా, అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త క్లిష్టంగా ఉంటుంది. బయటకు సైలెంట్గా కనిపించినా లోపల వేరే ప్రపంచం ఉంటుంది. వీరు చాలా కలలతో జీవిస్తారు, కానీ ఆ కలల్ని అందరితో పంచుకోరు. ఒక్కసారి ఎవరినైనా నమ్మితే పూర్తి అంకితభావంతో ఉంటారు. ఎవరైనా ద్రోహం చేస్తే పొరపాటున కూడా వారిని క్షమించరు. వీరికి కళాత్మకత, సృజనాత్మకత ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి ఎమోషన్స్ ఎక్కువ. చిన్న విషయానికే బాధపడతారు. అందుకే వీరిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం చాలా మందికి కష్టమవుతుంది.
ఏప్రిల్ లో పుట్టినవారు..
ఏప్రిల్లో పుట్టినవారిపై మేష రాశి ప్రభావం బలంగా ఉంటుంది. వీరు చాలా ధైర్యంగా, స్పష్టంగా మాట్లాడే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఏది నచ్చినా, నచ్చకపోయినా స్పష్టంగా బయటకు చెబుతారు. అందుకే కొందరికి వీరు కఠినంగా అనిపిస్తారు. కానీ లోపల వీరు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. వీరికి నాయకత్వ లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఏ పని చేసినా ముందుండి చేస్తారు. అయితే కోపం త్వరగా వస్తుంది, వీరు స్వతంత్రంగా ఆలోచించే వ్యక్తులు. ఎవరి మీద ఆధారపడటం వీరికి ఇష్టం ఉండదు. ప్రేమలో నిజాయతీగా ఉంటారు. కానీ తమ భావాలను సులభంగా బయటపెట్టరు. అందుకే వీరి మనసును పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడం కష్టం.
మే నెలలో పుట్టినవారు..
మే నెలలో పుట్టినవారిపై వృషభ రాశి ప్రభావం ఉంటుంది. వీరు స్థిరమైన ఆలోచనలు చేస్తారు. కానీ మనసులోని విషయాలు బయటపెట్టడం వీరికి ఇష్టం ఉండదు. వీరు నమ్మకానికి విలువ ఇస్తారు. ఒకసారి స్నేహం చేస్తే జీవితాంతం కలిసి ఉంటారు. అయితే వీరి నిర్ణయాలు చాలా స్లోగా ఉంటాయి. ప్రతి విషయాన్ని లోతుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకుంటారు. వీరు తమ బాధలను ఎవరికీ చెప్పరు. అందుకే వీరి నిజమైన భావాలను అర్థం చేసుకోవడం చాలా మందికి కష్టమే.
జూన్ లో పుట్టినవారు..
జూన్లో పుట్టినవారిపై మిథున, కర్కాటక రాశుల ప్రభావం ఉంటుంది. అందుకే వీరి స్వభావం రెండు విధాలుగా ఉంటుంది. ఒక క్షణం చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు, మరో క్షణం నిశబ్దంగా మారిపోతారు. వీరు చాలా తెలివైనవారు, మాట్లాడటంలో నైపుణ్యం ఉంటుంది. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడంలో ఆసక్తి ఎక్కువ. కానీ నిర్ణయాలు మారుతుంటాయి. వీరు చాలా సున్నితంగా ఉంటారు. చిన్న మాటకే బాధపడతారు. కుటుంబం, ప్రేమ, స్నేహం వంటివాటికి చాలా విలువిస్తారు. అయితే తమ భావాలను పూర్తిగా బయటపెట్టరు. అందుకే వీరిని అర్థం చేసుకోవడం కాస్త కష్టమని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.