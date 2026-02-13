March Horoscope: మార్చి నెలలో ఈ 4 రాశులవారికి తిరుగేలేదు.. చేతినిండా డబ్బులే!
March Horoscope: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి నెలలో అంగారకుడి సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన యోగాన్ని తీసుకురాబోతోంది. కొన్ని రాశుల వారి జీవితం మరింత అందంగా మారిపోతుంది. డబ్బు ప్రవాహం పెరగడంతోపాటు కుటుంబంలో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మార్చి నెలలో గ్రహాల కదలికలో కొన్ని కీలక మార్పులు జరగనున్నాయి. దీనివల్ల, అంగారకుడి ప్రత్యక్ష దృష్టి 4 రాశులపై పడుతుంది. ఆ రాశుల వారి కష్టాల కాలం ముగిసి, జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. డబ్బు ప్రవాహం పెరగడంతో పాటు, కుటుంబంలో శాంతి, సంతోషం నెలకొంటాయి. మార్చిలో అంగారకుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకొని, గురు, శని స్థానాలతో కలిసి కొన్ని రాశులకు 'రాజయోగం' ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేంటో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
మేష రాశికి అధిపతి అంగారకుడు. మార్చిలో ఈ రాశివారు శారీరకంగా, మానసికంగా కొత్త శక్తిని పొందుతారు. ఉద్యోగంలో పై చేయి సాధిస్తారు. అధికారులు మీ నైపుణ్యాలను మెచ్చుకుంటారు. కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. చాలాకాలంగా నిలిచిపోయిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఆస్తులు సంపాదించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. విడిపోయిన బంధువులు తిరిగి కలుస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాల కోసం చర్చలు మొదలవుతాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి అంగారకుడు యోగకారకుడు. మార్చి నెలలో ఈ రాశివారిపై అంగారకుడి దృష్టి పడటంతో, కష్టాలు మంచులా కరిగిపోతాయి. భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోయి ప్రేమ పెరుగుతుంది. షేర్ మార్కెట్ లేదా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారు ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. పిల్లల వల్ల మంచి పేరు, ప్రఖ్యాతలు పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లే ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశికి కూడా అధిపతి అంగారకుడే. గత కొన్ని నెలలుగా ఈ రాశివారు అనుభవిస్తున్న మానసిక ఇబ్బందులకు మార్చి నెల ముగింపు పలుకుతుంది. మిమ్మల్ని వ్యతిరేకించిన వారు మీవైపు తిరుగుతారు. డబ్బు వ్యవహారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. కోర్టు కేసులలో అనుకూలమైన తీర్పులు వస్తాయి. కొత్త వ్యాపారం ప్రారంభించాలనుకునే వారికి మార్చి నెల అనుకూల సమయం. మీ మాటల్లో ఆకర్షణ పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. నెలంతా శుభవార్తలు వింటూనే వింటారు.
మకర రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మకర రాశిలో అంగారకుడు ఉచ్ఛస్థితిలో ఉంటాడు. కాబట్టి ఈ రాశివారికి రాజయోగం ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. డబ్బు ప్రవాహం పెరుగుతుంది. సేవింగ్స్ పెరుగుతాయి. కొత్త వాహనం లేదా ఇంటిని అందంగా మార్చుకోవడానికి కొంత డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. అంతేకాదు మార్చిలో ఈ రాశివారి చిరకాల కల ఒకటి నెరవేరుతుంది. చేదు అనుభవాలు తొలగిపోయి జీవితం మధురంగా మారుతుంది.