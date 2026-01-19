Panchagrahi Yoga: ఒకటి కాదు, రెండు కాదు..ఐదు గ్రహాల కూటమి, ఈ రాశుల పంట పండినట్లే..!
Panchagrahi Yoga: మకర రాశిలో జనవరి 19వ తేదీన ఐదు గ్రహాలు కలిసి పంచ గ్రహ యోగాన్ని సృష్టించాయి.ఈ పంచగ్రహ కూటమి.. నాలుగు రాశుల జీవితాన్ని అద్భుతంగా మార్చేయనుంది. వారి సంపద రెట్టింపు కానుంది.
పంచగ్రహ కూటమి..
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం జనవరి 19 అంటే నేడు మకర రాశిలో గ్రహాల మహా కలయిక జరుగుతోంది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు.. ఏకంగా ఐదు గ్రహాలకు శని గ్రహానికి సంబంధించిన మకర రాశిలో కలిశాయి. జనవరి 17న గ్రహాల యువరాజు అయిన బుధుడు ఆల్రెడీ మకర రాశిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఇక జనవరి 18న చంద్రుడు కూడా మకర రాశిలోకి అడుగుపెట్టాడు. అదేవిధంగా గ్రహాల రాజు సూర్యుడు, గ్రహాల సేనాధిపతి అంగారకుడు, శుక్ర గ్రహం అన్నీ మకర రాశిలోనే ఉన్నాయి. దీని కారణంగా ఈ రోజు ఒకేసారి ఐదు గ్రహాలు కలిశాయి. ఈ శుభ కలయిక కారణంగా పంచగ్రహ యోగం ఏర్పడుతుంది.మరి.. ఈపంచ గ్రహ కూటమి ఏ రాశులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగిస్తుందో ఇప్పుడు చూద్దాం...
వృషభ రాశి..
2026 లో ఏర్పడుతున్న మొదటి పంచగ్రహ కూటమి వృషభ రాశివారి అదృష్టాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఈ రాశివారికి ఈ సమయంలో శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు, అంగారకుడు,బుధుడు, శుక్ర గ్రహాల కలయిక కారణంగా ఈ రాశివారికి ప్రతి రంగంలోనూ విజయాలు లభిస్తాయి. అదేవిధంగా వీరి ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది.
కర్కాటక రాశి...
మకర రాశిలో పంచగ్రహ కూటమి.. కర్కాటక రాశివారి జీవితంలో శుభ ఫలితాలు మోసుకువస్తుంది. ఈసమయంలో కర్కాటక రాశివారు పోగొట్టుకున్న డబ్బు తిరిగి లభిస్తుంది. ఈ కాలంలో బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ గణనీయంగా పెరుగుతుంది. గ్రహాల శుభ కలయిక కారణంగా ఈ రాశివారి ఆర్థిక సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. కుటుంబంలో సుఖ, సంతోషాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి జీవితం కూడా ఆనందంగా మారుతుంది. జీతం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
తుల రాశి..
మకర రాశిలో పంచగ్రహ కూటమి తుల రాశివారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను చేకూరుస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి ఏదైనా కొత్త ఉద్యోగం దొరకొచ్చు. కోరుకున్న జీతం కూడా లభిస్తుంది. వ్యాపారం చేసే వారికి రెట్టింపు లాభాలు వస్తాయి. కొత్త కొత్త ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొరుకున్న వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు
మకర రాశి..
మకర రాశి వారికి పంచగ్రహ యోగం మకర రాశిలోనే ఏర్పడుతుంది. అందువల్ల, ఈ రాశికి చెందిన వారికి గ్రహాల శుభ ప్రభావం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ఈ కాలంలో, మీరు డబ్బు, సంపదకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సమస్యల నుండి విముక్తి పొందుతారు. పరిస్థితి మీకు అనుకూలంగా ఉండటం వల్ల, మీరు చాలా శుభ ఫలితాలను పొందుతారు. సూర్యుడు, చంద్రుడు, అంగారకుడు, బుధుడు , శుక్రుడి శుభ కలయిక కారణంగా, మకర రాశికి చెందిన వారు ఈ కాలంలో పెట్టుబడుల నుండి అపారమైన ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో మీరు ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులను కలిసే అవకాశం కూడా పొందుతారు. దీనితో పాటు, గ్రహాల శుభ యోగం వల్ల ఏర్పడిన పంచగ్రహ యోగం మీ గౌరవం, కీర్తి ప్రతిష్ఠలు కూడా పెరుగుతాయి.