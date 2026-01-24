Magha Purnima: శుభాలనిచ్చే మాఘ పూర్ణిమ...ఈ రాశులకు మాత్రం కష్టాలు తప్పవు..!
Magha Purnima: మాఘ పూర్ణిమకు ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. అయితే, ఈ ఏడాది మాఘ పూర్ణిమనాడు నాలుగు రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, లేకపోతే డబ్బు, ఆరోగ్యం, వృత్తికి నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది.
మాఘ పౌర్ణిమ
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, 2026 మాఘ పూర్ణిమ పండగను ఫిబ్రవరి 1 ఆదివారం నాడు జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున చంద్రుని సంచారానికి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు. జోతిష్యం ప్రకారం చంద్రుడు మనస్సుకు కారకుడైన గ్రహం. అందువల్ల, ఈ రోజున ప్రజలు తమ మనసును అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. ఈరోజున మానసికంగా మనస్సులో చాలా ఒడిదుడుకులు ఎదురౌతాయి. అందువల్ల, ఈ మాఘపౌర్ణమి రోజున నాలుగు రాశులవారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే.. ఈ రాశులవారు ఆర్థికంగా, ఉద్యోగపరంగానూ,ఆరోగ్య పరంగా చాలా సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి రావచ్చు. మరి, ఏ రాశులవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..
వృషభ రాశి...
మాఘ పూర్ణిమ రోజున వృషభ రాశివారు ఊహించని సమస్యలు ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంది. మానసికంగా చాలా బలహీనంగా మారిపోతారు. ఈ కాలంలో, వృషభ రాశి వారు తమ పాత ఆలోచనలను మరిచిపోయి జీవితంలో ముందుకు సాగడం మంచిది. ఈ కాలంలో, వృషభ రాశి వారు తమ పనికి సంబంధించి గోప్యత పాటించడం , ముఖ్యమైన విషయాలను ఎవరితోనూ పంచుకోకపోవడం మంచిది, లేకపోతే పెద్ద నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. స్నేహం చేసే ముందు లేదా కార్యాలయంలో స్నేహితులను చేసుకునే ముందు, ఎదుటి వ్యక్తి గురించి అన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం అవసరం. ఈ రోజున కోపం తెచ్చుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరులతో మంచిగా మాట్లాడటం మంచిది. లేదంటే.. భవిష్యత్తులో మీకు చాలా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి...
మాఘ పూర్ణిమ సమయం కర్కాటక రాశివారికి కూడా అనుకూలంగా లేదు. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కర్కాటక రాశి వారు ఈ మాఘ పూర్ణిమ రోజున తమ అభివృద్ధి లేదా పురోగతి కోసం కృషి చేయాలి . ఇతరులు చెప్పే విషయాల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో, కర్కాటక రాశి వారు తమ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేసుకోవాలి. కాబట్టి, కర్కాటక రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారు మాఘ పూర్ణిమ రోజున ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, చాలా ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా, ఈ కాలంలో, మీరు మీ భాగస్వామితో ఏదో ఒక విషయంపై వాదన లేదా వివాదంలోకి దిగే అవకాశం కూడా ఉంది. దీని కారణంగా, సింహ రాశి వారి సంబంధంలో నమ్మకం కొరవడే అవకాశం ఉంది. పాత కోర్టు కేసు ఏదైనా మీ సమస్యలను పెంచే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ మానసిక ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. స్నేహితుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మోసం చేసే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
మీన రాశి...
మాఘ పూర్ణిమ నాడు, మీన రాశి వారు తమ ప్రేమ లేదా వైవాహిక జీవితం, వృత్తి విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో, మీన రాశి వారు తమ భాగస్వామికి నచ్చని పనులు చేయకూడదు. ఆఫీసు సమస్యలను ఇంటిదాకా తీసుకురాకూడదు. వీలైనంత వరకు అందరితో మంచిగా ఉండాలి. ఎవరిపైనా కోపం చూపించకూడదు. ప్రతిరోజూ యోగా, ధ్యానం వంటివి చేయాలి.