- న్యూమరాలజీ ప్రకారం.. ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండాల్సిందే, లేదంటే డేంజర్
Numerology: మనం పుట్టిన తేదీ ప్రకారం మన వ్యక్తిత్వం, మన ఆలోచనలను అంచనా వేయొచ్చని నిపుణులు చెబుతుంటారు. దీనిని న్యూమరాలజీ అంటారు. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
న్యూమరాలజీ ఏం చెబుతోంది.?
న్యూమరాలజీ ప్రకారం ప్రతి వ్యక్తి పుట్టిన తేదీకి ఒక ప్రత్యేక శక్తి ఉంటుంది. ఆ శక్తి ఆధారంగా జీవితం, ఆరోగ్యం, భావోద్వేగాలు ప్రభావితమవుతాయి. కొందరికి ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం ఆనందంగా అనిపించవచ్చు. అయితే కొన్ని మూలాంకాల వారికి అదే మందు తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది కేవలం అలవాటు సమస్య కాదు, గ్రహ ప్రభావానికి సంబంధించిన విషయం అని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది.
ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండాలి
సాధారణంగా ఆల్కహాల్ ఆరోగ్యానికి హానికరం అని తెలిసిందే. అయితే న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు మందుకు దూరంగా ఉండడం చాలా మంచిది. 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 31. ఈ తేదీలకు సంబంధించిన మూలాంకాలపై శని, కేతు, చంద్రుడు, మంగళుడు, రాహు వంటి కఠిన గ్రహాల ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తారు. ఆల్కహాల్ ఆ ప్రభావాన్ని మరింత పెంచుతుంది.
శని ప్రభావం ఉన్న తేదీలు – మానసిక ఒత్తిడి ప్రమాదం
4, 8, 13, 17, 22, 26, 31 తేదీల్లో పుట్టినవారిపై శని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ గ్రహం క్రమశిక్షణ కోరుతుంది. ఆల్కహాల్ సేవిస్తే.. ఒంటరితనం, డిప్రెషన్, నిరాశ, జీవితంపై ఆసక్తి తగ్గడం లాంటి సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. శని భోగవిలాసాలను సహించదు అని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది.
కేతు, చంద్ర ప్రభావం – భావోద్వేగ గందరగోళం
7, 16, 25 తేదీలకు కేతు ప్రభావం ఉంటుంది. ఈ వారు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఆధ్యాత్మిక పతనం, జీవితం పట్ల అయోమయం, వాస్తవాల నుంచి పారిపోవాలనే భావన పెరుగుతుంది. 2, 11, 20, 29 తేదీల వారికి చంద్ర ప్రభావం ఉంటుంది. వీరిలో ఆల్కహాల్ వల్ల భావోద్వేగాలు అదుపు తప్పడం, భావోద్వేగాల్లో మార్పులు, ఆందోళన, మానసిక అస్థిరత వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుంది.
మంగళ, రాహు ప్రభావం – కోపం, ప్రమాదాలు
9, 18, 27 తేదీలకు మంగళ ప్రభావం ఉంటుంది. వీరు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే కోపం, గొడవలు, హింసాత్మక ప్రవర్తన, ప్రమాదాలు, జరుగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. రాహు ప్రభావం ఉన్నవారిలో ఆల్కహాల్ జీవితం పట్ల స్పష్టతను తగ్గిస్తుంది. తప్పు నిర్ణయాలు, మోసం, అలవాట్ల బానిసత్వం పెరుగుతాయి.
మొత్తం మీద ఈ గ్రహాలు ఆల్కహాల్ వంటి భోగవిలాసాలను క్షమించవు అని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది. సరదాగా మొదలైన అలవాటు త్వరలోనే కర్మగా మారుతుంది. పై తేదీల్లో పుట్టినవారు ఆల్కహాల్కు దూరంగా ఉండటం ద్వారా మానసిక ప్రశాంతత, ఆర్థిక స్థిరత్వం, అంతర్గత శక్తి సాధించవచ్చు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని రీడర్స్ గమనించాలి.