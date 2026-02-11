- Home
- Astrology
- Numerology: ఈ తేదీలో పుట్టిన వారు ఒక్కసారైనా తిరుమల ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలి.. ఎందుకంటే.?
Numerology: ఈ తేదీలో పుట్టిన వారు ఒక్కసారైనా తిరుమల ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలి.. ఎందుకంటే.?
Numerology: భారతదేశంలో ఎన్నో పవిత్ర దేవాలయాలు ఉన్నాయి. కానీ మీ పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆలయాన్ని దర్శిస్తే ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెరుగుతుందని జ్యోతిషం చెబుతోంది. న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ తేదీల్లో పుట్టిన వారు ఏ ఆలయాన్ని దర్శించుకోవాలంటే.
మూలాంకం ఎలా తెలుసుకోవాలి?
మీ పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మీ మూలాంకం తెలుసుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు మీరు 1, 10, 19, 28 తేదీల్లో జన్మిస్తే మీ మూలాంకం 1 అవుతుంది. (1+0=1, 1+9=10---- 1+0=1) ఇలా మీ పుట్టిన తేదీల్లోని అంకెలను యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే మీ మూలాంకం అవుతుంది. ఈ సంఖ్యల ఆధారంగా మీకు అనుకూలమైన ఆలయం ఏదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మూలాంకం 1 నుండి 3 వరకు వారికి శుభమైన ఆలయాలు
మూలాంకం 1 (సూర్యుడు)
పుట్టిన తేదీలు: 1, 10, 19, 28
ఈ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. ధైర్యం, నాయకత్వం వీరిలో కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని చాముండాదేవి ఆలయం వీరికి చాలా అనుకూలం. ఈ ఆలయం పర్వతాల మధ్య ఉంది. అక్కడి శక్తి వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుతుంది.
మూలాంకం 2 (చంద్రుడు)
పుట్టిన తేదీలు: 2, 11, 20, 29
చంద్రుడు భావోద్వేగాలకు సంకేతం. రామేశ్వరం ఆలయం వీరికి శుభం ఇస్తుంది. ఇది ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాల్లో ఒకటి. ఈ ఆలయ దర్శనం మనసుకు శాంతి ఇస్తుంది.
మూలాంకం 3 (గురు)
పుట్టిన తేదీలు: 3, 12, 21, 30
గురు జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికతకు సూచిక.
గుజరాత్లోని సోమనాథ్ ఆలయం వీరికి ఎంతో అనుకూలం. సముద్ర తీరంలో ఉన్న ఈ జ్యోతిర్లింగం వద్ద ప్రార్థన చేస్తే ఆధ్యాత్మిక శక్తి పెరుగుతుందని విశ్వాసం.
మూలాంకం 4 నుంచి 6 వరకు వారికి అనుకూలమైన దేవాలయాలు
మూలాంకం 4 (రాహు)
పుట్టిన తేదీలు: 4, 13, 22, 31
రాహు ప్రభావం ఉన్నవారు జీవితంలో అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటారు. ఈ తేదీల్లో జన్మించిన వారు తిరుమల బాలాజీ ఆలయం దర్శనం వీరికి శుభం ఇస్తుంది.
మూలాంకం 5 (బుధుడు)
పుట్టిన తేదీలు: 5, 14, 23
బుధుడు తెలివి, మాటతీరు సూచిస్తుంది. ముంబైలోని సిద్ధివినాయక ఆలయం వీరికి అనుకూలం. గణేశుడి దర్శనం ద్వారా అడ్డంకులు తొలగుతాయని విశ్వాసం.
మూలాంకం 6 (శుక్రుడు)
పుట్టిన తేదీలు: 6, 15, 24
శుక్రుడు సౌందర్యం, ప్రేమకు సూచిక. అస్సాంలోని కామాఖ్యా దేవి ఆలయం వీరికి శక్తినిస్తుంది. ఇది ప్రముఖ శక్తిపీఠం.
మూలాంకం 7 నుంచి 9 వరకు వారికి శుభప్రదమైన క్షేత్రాలు
మూలాంకం 7 (కేతు)
పుట్టిన తేదీలు: 7, 16, 25
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన వారికి ఆధ్యాత్మికత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఉజ్జయినిలోని మహాకాళేశ్వర్ ఆలయాన్ని జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించుకోవాలి.
మూలాంకం 8 (శని)
పుట్టిన తేదీలు: 8, 17, 26
శని ప్రభావం కష్టాలు, శ్రమ సూచిస్తుంది. మహారాష్ట్రలోని భీమాశంకర్ జ్యోతిర్లింగం వీరికి అనుకూలంగా చెబుతారు.
మూలాంకం 9 (మంగళుడు)
పుట్టిన తేదీలు: 9, 18, 27
మంగళుడు శక్తి, ధైర్యానికి సంకేతం.
వారణాసిలోని కాశీ విశ్వనాథ్ ఆలయం దర్శనం ద్వారా శుభఫలితాలు పొందుతారని నమ్మకం.
పుట్టిన తేదీ ప్రకారం ఆలయ దర్శనం ఎందుకు ముఖ్యం?
ప్రతి సంఖ్యకు ఒక ప్రత్యేక శక్తి ఉంటుంది. ఆ శక్తికి సరిపడే ఆలయాన్ని దర్శిస్తే.. ఆధ్యాత్మిక శాంతి లభిస్తుంది, మనసులో ధైర్యం పెరుగుతుంది, జీవితంలో అడ్డంకులు తగ్గుతాయని విశ్వాసం. అలాగే ఈ ఆలయాలను సందర్శిస్తే గ్రహ దోషాలు తగ్గుతాయని భావిస్తారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలు ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా అందించడమైంది. వీటిలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని గమనించాలి. ఇది విశ్వాసానికి సంబంధించిన అంశం. భక్తి, సత్సంకల్పం ఉంటే ఏ ఆలయం అయినా మనసుకు శాంతి ఇస్తుంది. అయితే పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా దర్శనం చేస్తే ప్రత్యేక అనుభూతి కలుగుతుందని జ్యోతిషం చెబుతోంది.