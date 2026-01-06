- Home
- Astrology
- ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే రాసుండాలి.. పాట్నర్న్ను అస్సలు వదలరు
ఈ తేదీల్లో పుట్టిన అమ్మాయిలను పెళ్లి చేసుకోవాలంటే రాసుండాలి.. పాట్నర్న్ను అస్సలు వదలరు
Numerology: ఆస్ట్రాలజీకి సమానంగా న్యూమరాలజీని నమ్మేవారు చాలా మంది ఉంటారు. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా మన ఆలోచనలు, మన వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుందో చెబుతుంటారు. మరి న్యూమరాలజీ ప్రకారం ఏ తేదీల్లో జన్మించిన వారు మంచి భాగస్వాములు అవుతారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
న్యూమరాలజీ అంటే ఏంటి?
జ్యోతిష్య శాస్త్రం లాగే న్యూమరాలజీకి కూడా చాలా మంది విశ్వసిస్తారు. పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా వచ్చే మూల సంఖ్య ద్వారా వ్యక్తి స్వభావం, ఆలోచనా విధానం, జీవన దిశను అంచనా వేస్తారు. ఇదే సంఖ్యాశాస్త్రం వివాహ జీవితం గురించి కూడా కొన్ని సంకేతాలు చెబుతుందని నిపుణుల అభిప్రాయం.
జీవిత భాగస్వామిని సంఖ్యలతో అర్థం చేసుకోవచ్చా?
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో జన్మించిన యువతులను వివాహం చేసుకుంటే జీవితం సుఖంగా సాగుతుందనే నమ్మకం ఉంది. ముఖ్యంగా మానసిక ప్రశాంతత, కుటుంబ సంతోషం, ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తాయట. ఇవన్నీ సంప్రదాయ విశ్వాసాలే అయినా చాలా మంది దీనిని అనుసరిస్తుంటారు.
మూల సంఖ్య 2 అంటే ఏంటి?
ఏ నెలలోనైనా 2, 11, 20, 29 తేదీల్లో పుట్టిన యువతులకు మూల సంఖ్య 2గా పరిగణిస్తారు. ఈ సంఖ్యకు చంద్రుడు అధిపతి. చంద్రుడి ప్రభావం వల్ల ఈ యువతుల్లో సహనం, భావోద్వేగ సమతుల్యత, శాంత స్వభావం కనిపిస్తుందని న్యూమరాలజీ చెబుతుంది.
మూల సంఖ్య 2 ఉన్న యువతుల స్వభావ లక్షణాలు
ఈ సంఖ్య ఉన్న యువతులు చాలా ఓపికగా ఉంటారు. సమస్యలు వచ్చినా ఆవేశానికి లోనుకాకుండా పరిష్కారం వెతుకుతారు. ప్రేమించిన వ్యక్తిని చివరి వరకు వదిలిపెట్టరు. కష్టకాలంలో జీవిత భాగస్వామికి బలంగా నిలుస్తారు. కుటుంబం కోసం త్యాగం చేయడానికీ వెనుకాడరు. పని పట్ల నిబద్ధతతో పేరు సంపాదిస్తారు.
ఎవరి తో ఈ సంఖ్యకు మంచి జోడీ అంటారు?
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం మూల సంఖ్య 2 ఉన్న యువతులకు 1, 3, 5 మూల సంఖ్యలు కలిగిన యువకులు అనుకూలమని చెబుతారు. వీరి మధ్య అవగాహన బలంగా ఉంటుందని నమ్మకం. ఇలా కలయిక జరిగితే వైవాహిక జీవితం ప్రశాంతంగా సాగుతుందని భావిస్తారు.
గమనిక: ఇవి పూర్తిగా న్యూమరాలజీ ఆధారంగా ఉన్న నమ్మకాలు మాత్రమే. దీనికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. వివాహ నిర్ణయాల్లో పరస్పర అవగాహన, గౌరవం, ప్రేమే ముఖ్యమైనవని గుర్తించాలి.