Mercury Transit : తుల రాశిలోకి బుధుడు...అసలైన దసరా ఈ రాశులదే, పట్టిందల్లా బంగారమే..!
Mercury Transit: దసరా పండగ రోజున బుధుడు తుల రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. దీని వల్ల బుధుడు.. కుజుడు తో కలవనున్నాడు. ఈ రెండింటి కలయిక చాలా శక్తివంతమైనది. కొన్ని రాశులకు శుభప్రదంగా మారనుంది.
జోతిష్యశాస్త్రంలో బుధుడు తెలివితేటలు, వ్యాపారం, కమ్యూనికేషన్ కి మారుపేరు గా పరిగణిస్తారు. అంతేకాదు.. బుధుడిని గ్రహాల యువరాజుగా కూడా పరిగణిస్తారు. దసరా రోజున బుధుడు తన రాశిని మార్చుకుంటున్నాడు. తన సొంత రాశి అయిన కన్యను వదిలేసి... శుక్రని గ్రహం అయిన తుల రాశిలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. ఈ సంచారం అక్టోబర్ 24 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సంచారం చాలా శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు. మరి, ఈ కలయిక... ఏయే రాశులకు మేలు చేయనుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం....
1.కుంభ రాశి....
కుంభ రాశివారికి బుధుడు తొమ్మిదో ఇంట్లో సంచారం చేస్తాడు. ఇది అదృష్టం గా పరిగణిస్తారు. ఈ సంచారం మీకు పూర్తి అదృష్టాన్ని తెస్తుంది. పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి అవుతాయి. కష్టపడి పని చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు లభిస్తాయి. విదేశీ ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో గణనీయమైన లాభాలను పొందే అవకాశం ఉంది. మతపరమైన కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత తో పాటుు ఆత్మ విశ్వాసం పెరుగుతుంది.
2.వృశ్చిక రాశి...
వృశ్చిక రాశి వారికి, ఈ సంచారము ఇల్లు, కుటుంబం , భౌతిక శ్రేయస్సును సూచించే నాల్గవ ఇంట్లో జరుగుతుంది. ఈ సమయంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. చాలా కాలంగా నిలిపివేయబడిన డబ్బును మీరు అందుకోవచ్చు. మీ నైపుణ్యాన్ని అందరూ గుర్తించి.. ప్రశంసిస్తారు. దీని వలన మీ ఉన్నతాధికారుల నుండి మీకు మద్దతు లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులలో విజయం కూడా సాధ్యమే. కుటుంబంలో శాంతి , ప్రేమ వాతావరణం ఉంటుంది. మీరు ప్రియమైనవారితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపగలుగుతారు. విద్యార్థులకు, ఈ సమయంలో చదువులో వారి ఏకాగ్రతను పెంచుతుంది.
3.మకర రాశి...
బుధుడు మీ రాశిలోని పదవ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. చంద్రుడు , కుజుడు కలయిక ఈ కాలాన్ని వ్యాపారంలో పాల్గొన్న వారికి చాలా అనుకూలంగా చేస్తుంది. మీ వ్యాపారంలో వృద్ధి , విజయానికి మీరు కొత్త మార్గాలను కనుగొంటారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారు ఉన్నత స్థానాన్ని సాధించగలరు, ఇది మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. పనిలో మీరు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల గణనీయమైన లాభాలు వస్తాయి, మీ సంపద పెరుగుతుంది. మీ వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
4.తుల రాశి....
బుధుడు తులారాశి మొదటి ఇంట్లోకి సంచరిస్తున్నాడు. బుధుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల మీకు చాలా శుభప్రదమైన ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. చంద్రుడు , కుజుడు సంయోగం మిమ్మల్ని ధైర్యంగా మారుస్తుంది. కార్యాలయంలో ధైర్యవంతమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఇది మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. మీ వ్యక్తిత్వం కూడా ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. చంద్రుడు-కుజుడు సంయోగం మీ మానసిక స్థితిని బలోపేతం చేస్తుంది. మీ భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుతుంది. ఈ సమయం మీ ప్రేమ జీవితానికి కూడా చాలా మంచిది. మీ మధ్య ప్రేమ మరింత పెరుగుతుంది. మీరు వ్యాపారంలో గణనీయమైన లాభాలను పొందుతారు. ఈ సమయంలో, మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడవచ్చు. ఆనందం మీ జీవితంలోకి వస్తుంది.
5.ధనస్సు రాశి...
బుధుడు ధనుస్సు రాశి 11వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఇది మీకు అనేక రంగాలలో ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. మీరు ఆర్థిక విషయాలలో మంచి తీర్పు , నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగితే, అది మీకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. దీనితో పాటు, డబ్బు సంపాదించే అవకాశాలు కూడా తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారం, వాణిజ్యంలో మంచి లాభం పొందే అవకాశం ఉంది, ఇది మీకు మంచి డబ్బు సంపాదించడానికి సహాయపడుతుంది. మీరు ఎటువంటి ప్రమాదకర చర్యలు లేదా నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాలి. కుటుంబ విషయాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి