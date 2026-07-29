Mercury Transit: కర్కాటక రాశిలోకి బుధుడు.. ఈ 4 రాశులవారికి గుడ్ టైం స్టార్ట్!
Mercury Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం త్వరలో బుధుడు, కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ సంచారం వల్ల 4 రాశుల వారికి కెరీర్, ఆదాయం, తెలివితేటలు, మాటతీరులో మంచి మార్పులు రాబోతున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో, అందులో మీ రాశి ఉందో తెలుసుకోండి.
కర్కాటక రాశిలో బుధుడి సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఆగస్టు 5న గ్రహాల రాకుమారుడైన బుధుడు మిథున రాశి నుంచి కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ మార్పు వల్ల కొన్ని రాశులవారికి మేలు జరగనుంది. ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం కావడంతో పాటు, కొత్త అవకాశాలు, కెరీర్లో మంచి మార్పులు వస్తాయి. మాటతీరు మెరుగుపడుతుంది. మరి ఏ రాశులవారికి బుధ సంచారం శుభ ఫలితాలను ఇవ్వనుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి
మిథున రాశికి అధిపతి బుధుడు. అందుకే ఈ రాశివారికి బుధ సంచారం చాలా ప్రత్యేకం. చాలాకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతాయి. మీ అభిప్రాయాలకు ఆఫీసులో విలువ పెరుగుతుంది. మీ మాటతీరే మీకు పెద్ద బలం అవుతుంది. వ్యాపారులకు కొత్త కస్టమర్లు వస్తారు. ఆన్లైన్లో పనిచేసే వారికి ఆదాయం పెరుగుతుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు వస్తాయి. కుటుంబ సమస్యలు తీరుతాయి. తోబుట్టువుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. ప్రేమ బంధాల్లో అపార్థాలు తొలగిపోతాయి.
కర్కాటక రాశి
బుధుడు సంచరించేది కర్కాటక రాశిలోనే కాబట్టి.. ఈ రాశి వారి ఆలోచనలు, వ్యక్తిత్వంపై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. కొత్త బాధ్యతలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలనుకునేవారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. వ్యాపారంలో కొత్త వ్యూహాలు ఫలిస్తాయి. మార్కెటింగ్, మీడియా రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ప్రేమ జీవితంలో నమ్మకం బలపడుతుంది.
కన్య రాశి
కన్య రాశికి కూడా బుధుడే అధిపతి కాబట్టి.. ఈ సంచారం వీరి ప్లాన్స్కు కొత్త ఊపునిస్తుంది. కెరీర్లో ఎదగడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. పై అధికారుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకుంటారు. ప్రమోషన్ లేదా కొత్త బాధ్యతలు రావచ్చు. వ్యాపారంలో ముఖ్యమైన డీల్ ఫైనల్ కావచ్చు. ఆదాయం పెంచుకోవడానికి కొత్త మార్గాలు దొరుకుతాయి. పొదుపు చేయడంలో సక్సెస్ అవుతారు. కుటుంబంతో బంధాలు బలపడతాయి. పాత గొడవలు ముగిసే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ బంధాలు మరింత బలపడతాయి. విద్యార్థులకు మంచి సమయం.
తుల రాశి
బుధ సంచారం తుల రాశివారికి కెరీర్, సామాజిక గుర్తింపు పరంగా కలిసొస్తుంది. చాలాకాలంగా పడుతున్న కష్టానికి ఫలితం దక్కుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కొత్త పదవి లేదా బాధ్యతలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్లాన్స్ ముందుకు సాగుతాయి. పలుకుబడి ఉన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ లభిస్తుంది. ప్రేమ, వైవాహిక జీవితంలో బంధం బలపడుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.