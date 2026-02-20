- Home
- Astrology
- Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన పురుషులు రిచ్ డాడ్స్.. తమ పిల్లలకు కోట్ల విలువైన ఆస్తిని ఇస్తారు
Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టిన పురుషులు రిచ్ డాడ్స్.. తమ పిల్లలకు కోట్ల విలువైన ఆస్తిని ఇస్తారు
Birth Date: సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పుట్టిన తేదీ జీవితంలోని ఎన్నో విషయాలను ముందే అంచనా వేసి చెబుతుంది. అలాగే కొన్ని తేదీలలో పుట్టిన వారు తమ పిల్లలకు అపారమైన ఆస్తిని అందిస్తారు. విలాసవంతమైన జీవితాన్ని ఇస్తారు.
రిచ్ డాడ్స్
అందరికీ ధనవంతులు కావాలని ఉంటుంది. కానీ కొంతమంది మాత్రమే కోటీశ్వరులు అవుతారు. డబ్బు సంపాదించడం అనేది ఒక వ్యామోహంలాంటిది. తమతో పాటు తమ కుటుంబానికి విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అందించాలని కలలు కంటారు ఎంతోమంది. అయితే కొన్ని తేదీల్లో జన్మించిన వారికే ఇది సాధ్యమవుతుందని చెబుతోంది సంఖ్యాశాస్త్రం. న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో జన్మించిన వారు ధనవంతులైన తండ్రులుగా మారుతారని, వారి పిల్లలకు అపారమైన సంపదను ఇస్తారని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది.
మూల సంఖ్య 1
ప్రతినెలా 1, 10, 19, 28 తేదీలలో జన్మించిన పురుషులు ధనవంతులైన తండ్రులుగా మారుతారు. ఒకటవ సంఖ్యకు అధిపతి సూర్యుడు. కాబట్టి వీరిపై సూర్య ప్రభావం అధికంగా ఉంటుంది. ఒకటవ సంఖ్యను కలిగి ఉన్న పురుషుల నాయకత్వంలో రాణిస్తారు. ఏ పని చేసినా కూడా ఉన్నత పదవులను సాధిస్తారు. వారు వ్యాపారంలోకి ప్రవేశిస్తే పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మిస్తారు. దీనివల్ల వారి పిల్లలు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారు.
మూల సంఖ్య 5
ప్రతి నెల 5, 14, 23 తేదీలలో జన్మించిన పురుషులకు పుట్టిన పిల్లలు అదృష్టవంతులు. 5వ సంఖ్యకు అధిపతి బుధుడు. బుధ గ్రహం వాక్కు, తెలివితేటలు, వ్యాపారానికి కారకుడు. ఐదవ సంఖ్యను కలిగి ఉన్న పురుషులు చాలా తెలివైన వారిగా ఉంటారు. మాట్లాడడంలో ఆరితేరిపోతారు. వీరు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలుగా, వక్తలుగా, రచయితలుగా, ప్రముఖ వ్యక్తులుగా మారతారు. కీర్తిని సంపాదిస్తారు. తద్వారా డబ్బులు సంపాదించి తమ పిల్లలకు సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని అందిస్తారు. సంపదను కూడబెట్టి వారసత్వంగా ఇస్తారు.
మూల సంఖ్య 6
ప్రతినెల 6,15, 24 తేదీలలో జన్మించిన పురుషులు మూల సంఖ్య ఆరు అవుతుంది. ఆరవ సంఖ్యను పాలించేది శుక్రుడు. శుక్రుడి ప్రభావంతో ఈ తేదీలలో పుట్టిన మగవారు విలాసాలకు ఇష్టపడతారు. అలాగే డబ్బు విపరీతంగా సంపాదిస్తారు. తమ కుటుంబాన్ని పిల్లలను అన్ని రకాలుగా సుఖ పెడతారు. విలాసాలను అందిస్తారు. సంపదను కూడబెట్టి ఇస్తారు.