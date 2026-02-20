Name Astrology: ఈ అక్షరాలతో పేరు మొదలయ్యే భర్త దొరికితే ఆ భార్య ఎంతో లక్కీ
Name Astrology: జ్యోతిషశాస్త్రంలో నేమ్ ఆస్ట్రాలజీ ని నమ్మేవారు ఎంతో మంది. పేరులోని మొదటి అక్షరాన్ని బట్టి వ్యక్తి భవిష్యత్తును, గుణగణాలను అంచనా వేస్తారు. కొన్ని అక్షరాలతో పేరు మొదలయ్యే అబ్బాయిలు భర్తగా దొరికితే, అమ్మాయిల జీవితం చాలా బాగుంటుందట.
నేమ్ ఆస్ట్రాలజీ
నేమ్ ఆస్ట్రాలజీ ప్రకారం ఒక వ్యక్తి పెట్టుకున్న పేరులోని మొదటి అక్షరంతో ఆ వ్యక్తి బలాలు, బలహీనతలను అంచనా వేయవచ్చు. వాళ్ల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? అనే విషయాలను పేరులోని మొదటి అక్షరం ద్వారా తెలుసుకుందట. జ్యోతిష్యులు మన పుట్టిన తేదీ, సమయం, గ్రహ స్థితులను బట్టి పేరును సూచిస్తారు. అలాగే కొన్ని అక్షరాలతో పేరు మొదలయ్యే అబ్బాయిలను పెళ్లి చేసుకుంటే, అమ్మాయిల జీవితం ఎంతో అందంగా ఉంటుందట. వారు జీవితంలో ఏ లోటు లేకుండా జీవిస్తారట. వారి జీవితంలో ప్రేమ నిండి ఉంటుందట.
'V' అక్షరంతో పేరు మొదలైతే
'V' అక్షరంతో పేరు మొదలైన అబ్బాయిలు తమ భార్య కోరికలను ఎప్పుడూ కాదనరు. వీళ్లు చాలా రొమాంటిక్గా ఉంటారు. భార్య జీవితంలోని ముఖ్యమైన విషయాలను గుర్తుంచుకుంటారు. అప్పుడప్పుడు సర్ప్రైజ్లు ఇవ్వడానికి కూడా ఇష్టపడతారు.
అలాగే K అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే భర్తలు తమ భార్యకు ఎప్పుడూ అండగా నిలుస్తారు. భార్యతో అన్ని విషయాల్లో నిజాయితీగా ఉంటారు. ఎలాంటి దాపరికాలు లేకుండా జీవితాన్ని గడుపుతారు.
'A' అక్షరంతో పేరు మొదలైతే
'A' అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే అబ్బాయిలు దొరకడం చాలా లక్కీ. తమ భార్యను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటారు. భార్యను అమితంగా ప్రేమిస్తారు. ప్రతీ విషయంలోనూ అర్థం చేసుకుంటారు.
'S' అక్షరంతో పేరు మొదలైతే
'S' అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే అబ్బాయిలు భర్తగా వస్తే, ఆ భార్యకు పండగే. వీళ్లు తమ జీవిత భాగస్వామితో చాలా నిజాయితీగా ఉంటారు. భార్య సంతోషం కోసం ఏదైనా చేయడానికి వెనుకాడరు.
'R' అక్షరంతో
R అక్షరంతో పేరు మొదలయ్యే వాళ్లు తమ భార్యను అమితంగా ప్రేమిస్తారు. కానీ ఈ ప్రేమను అందరి ముందు ప్రదర్శించరు. ఇద్దరూ ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తమ ప్రేమను, కేరింగ్ను చూపిస్తారు.