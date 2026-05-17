Weekly Horoscope: 12 రాశుల వారఫలాలు.. ఈ వారం ఏ రాశివారికి బాగా కలిసివస్తుందో చూడండి!
Weekly Horoscope: ఈ వార ఫలాలు 17.5.2026 నుంచి 23.5.2026 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మేష రాశివారికి ఈ వారం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. ఉద్యోగాలలో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడతాయి. కొంతకాలంగా ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ ముందుకు కదులుతాయి. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు లాభాలు తెచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నచిన్న అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినా, మీ సహనం సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. విద్యార్థులు చదువుపై మరింత దృష్టి పెట్టాలి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఈ వారం వృషభ రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలు తొలగుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలు సాధించే అవకాశముంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. స్నేహితుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబ పెద్దల సలహాలు కలిసివస్తాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
మిథున రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించే అవకాశముంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా ఆదాయం వచ్చినా ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. అన్నదమ్ములతో వివాదాలు రావచ్చు. విద్యార్థులు ఏకాగ్రతతో చదివితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యపరంగా చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. కొత్త పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. మీ తెలివితేటలు మీకు విజయాన్ని అందిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం భావోద్వేగపూరితంగా ఉంటుంది. కుటుంబ విషయాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెడతారు. ఉద్యోగాలలో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నా మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పై అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు సహనం అవసరం. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉన్నా అనవసర ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. ఆరోగ్యపరంగా చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. విద్యార్థులకు కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సింహ రాశి వారికి ఈ వారం ఉత్సాహం, ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతాయి. నాయకత్వ లక్షణాలు మెరుగవుతాయి. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ లేదా కొత్త అవకాశాల గురించి శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన సమయం. కొత్త పెట్టుబడులకు అనుకూలం. కుటుంబంలో మీ మాటకు గౌరవం పెరుగుతుంది. ప్రేమ సంబంధాల్లో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణించే అవకాశముంది. ఈ వారం మీ ధైర్యం విజయాలకు దారి తీస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కన్య రాశి వారికి ఈ వారం ప్రణాళికలు విజయవంతమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. పనుల్లో స్పష్టత పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టి మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారాలలో ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా మంచి పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ప్రేమ జీవితంలో నమ్మకం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మీ క్రమశిక్షణ ఈ వారం విజయాలకు కారణమవుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
తుల రాశి వారికి ఈ వారం స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో మీ క్రియేటివిటీతో ప్రశంసలు పొందుతారు. కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో లాభాలు కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. వివాహ ప్రయత్నాలు ఫలించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. విద్యార్థులు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం సవాళ్లతో పాటు అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ధైర్యం పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో మీ కృషి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. అయితే తోటివారితో వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి. వ్యాపారాల్లో కొత్త ఆలోచనలు లాభాలు తెచ్చే అవకాశముంది. ఆర్థికంగా ఆదాయం మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో కొంత ఉద్రిక్తత ఉన్నా పెద్దల సహకారంతో సమస్యలు తగ్గుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో నిజాయతీ అవసరం. ఆరోగ్యపరంగా చిన్న సమస్యలు రావచ్చు. విద్యార్థులు పట్టుదలతో చదివితే విజయం సాధిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో కొత్త అవకాశాలు రావచ్చు. విదేశీ సంబంధాల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకర వాతావరణం నెలకొంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
మకర రాశి వారు ఈ వారం క్రమశిక్షణతో ముందుకు సాగాలి. పనుల్లో ఆలస్యం జరిగినా చివరకు విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఓపిక అవసరం. పై అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారాల్లో లాభాలు నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సమయం గడపడం వల్ల సంబంధాలు మెరుగవుతాయి. ప్రేమజీవితంలో అపార్థాలు తొలగే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. విద్యార్థులు క్రమబద్ధంగా చదివితే మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుంభ రాశి వారికి ఈ వారం సృజనాత్మక ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సాంకేతిక రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారులకు కొత్త ఒప్పందాలు లాభాలు తెస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది. ప్రేమ జీవితంలో అనుబంధం బలపడుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విద్యార్థులు పరిశోధనాత్మక విషయాలపై ఆసక్తి చూపుతారు. ఈ వారం మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు విజయానికి దారి తీస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
మీన రాశి వారికి ఈ వారం ఆధ్యాత్మికంగా, భావోద్వేగపరంగా మంచి సమయం. మనశ్శాంతి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో మీ కృషికి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కళా రంగంలో ఉన్నవారికి గుర్తింపు లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు కొత్త పెట్టుబడులు అనుకూల ఫలితాలు ఇవ్వచ్చు. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ప్రేమ జీవితంలో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ అవసరం. విద్యార్థులు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఈ వారం మీ దయ, సహనం మీకు మంచి పేరు తీసుకువస్తాయి.