May Astrology Predictions: మే నెలలో అదృష్టం అంతా ఈ 5 రాశులదే.. మట్టిని ముట్టినా బంగారమే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే నెలలో సూర్య, కుజుల సంచారం, బృహస్పతి శుభ ప్రభావం, బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల 5 రాశులవారికి విపరీతమైన లాభాలు రానున్నాయి. వారు పట్టిందల్లా బంగారం కానుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో, వారికి ఎలాంటి మేలు జరుగుతుందో చూద్దామా…
మేషరాశి- ఆస్తి లాభం
మేష రాశివారికి మే నెలలో గ్రహాల సంచారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీ పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుజుడు మే 11న మీన రాశి నుంచి తన సొంత రాశి అయినా మేషరాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల ఈ రాశివారు ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఆస్తి సంబంధిత ప్రయత్నాల్లో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ జీవితం సంతోషకరంగా సాగుతుంది. ఎప్పటి నుంచో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది.
మిథున రాశి- ఆర్థిక లాభాలు
మిథున రాశి వారికి మే నెల అనేక విధాలుగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఈ నెలలో లాభ స్థానంలో బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడటం వల్ల ఈ రాశివారికి ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. కొన్ని సమస్యల నుంచి సులభంగా బయటపడతారు. ఉద్యోగాలలో ప్రమోషన్లు వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. ఈ సమయంలో పెట్టిన పెట్టుబడులు లాభాలు కురిపిస్తాయి. వ్యాపారాలలో కొత్త ఒప్పందాల ద్వారా లాభాలు వచ్చే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి.
వృశ్చిక రాశి- విదేశీ ప్రయాణం
వృశ్చిక రాశి వారికి మే నెలలో కుజ, సూర్య గ్రహాల సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. నూతన వాహనం, ఆస్తి కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొత్త వ్యాపారాలు ఊపందుకుంటాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఊరట లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి మే నెలలో బృహస్పతి శుభ ప్రభావం వల్ల కుటుంబంలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది. ఆర్థికంగా గణనీయమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. అసంపూర్తిగా ఉన్న ప్రాజెక్టులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబాలకు దూరంగా నివసించే వారు బంధువులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి మద్ధతు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి- భూమి కొనుగోలు
కుంభ రాశి వారికి మే నెలలో ఊహించని లాభాలు వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగవుతుంది. భూమి లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. రాజకీయ, ప్రభుత్వ రంగాల నుంచి లాభం పొందే సూచనలు బలంగా ఉన్నాయి. అయితే, నెలాఖరులో కాస్త ఖర్చులు పెరగవచ్చు. అలాగే ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.