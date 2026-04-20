Ketu Effects: కేతువు చెడు దృష్టి.. ఈ 4 రాశులవారికి కష్టకాలం మొదలైనట్లే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువు ముఖ్యమైన ఛాయాగ్రహం. కేతువు ఆధ్యాత్మికత, విరక్తి, గత జన్మల ఫలితాలకు ప్రతీక. కేతువు ప్రస్తుతం మఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తోంది. కేతువు చెడు దృష్టి వల్ల 4 రాశులవారికి కష్టాలు తప్పవంటున్నారు పండితులు. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకుందామా..
మఖ నక్షత్రంలో కేతువు సంచారం
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో పాప గ్రహంగా చెప్పే కేతువు తన సొంత నక్షత్రమైన మఖలో సంచరిస్తోంది. ఈ ఏడాది చివరి వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కొనసాగుతుంది. అయితే కేతువు చెడు దృష్టి కారణంగా కొన్ని రాశులవారికి చెడు ఫలితాలు ఉంటాయంటున్నారు జ్యోతిష్య పండితులు. మరి ఆ రాశులేవో, ఏ విషయాల్లో వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి
మేష రాశివారు ఈ సమయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. డబ్బు విషయంలో అస్సలు రిస్క్ తీసుకోవద్దు. పెట్టుబడుల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేదంటే భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ప్రేమ సంబంధాల్లో అపార్థాలు రావచ్చు. విద్యార్థులు విజయం సాధించాలంటే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశివారు పని, వ్యాపారం లేదా కెరీర్లో అకస్మాత్తుగా పతనం చూసే అవకాశం ఉంది. దాని నుంచి కోలుకోవడం చాలా కష్టమవుతుంది. జీవితం అస్తవ్యస్తంగా మారవచ్చు. ఈ సమయంలో జాగ్రత్తగా ముందుకు సాగడం మంచిది. బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగాలలో పై అధికారులతో విభేదాలు మీకు నష్టాన్ని కలిగించవచ్చు. వ్యాపార పోటీదారులతో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశివారికి ఇప్పటికే ఏలినాటి శని నడుస్తోంది. కేతువు సంచారం ఈ రాశి వారిని మరింత బాధపెడుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో కొత్త సవాళ్లు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు తొందరపాటు మంచిదికాదు. సంబంధాలలో అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు. ఇది వైవాహిక జీవితంపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఈ సమయంలో ఇతరులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
మీన రాశి
జ్యోతిష్య నిపుణుల ప్రకారం మీన రాశివారికి ప్రస్తుతం ఏలినాటి శని రెండో దశ నడుస్తోంది.కేతువు వీరికి మరింత దుఃఖాన్ని, ఆందోళనను కలిగిస్తాడు. ఆరోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. గాయాలు, ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో మీన రాశివారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇతరుల వాహనాన్ని నడపడం మంచిదికాదు. ప్రమాదకరమైన పనులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.