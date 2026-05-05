Mars transit: కుజ గ్రహ మహా సంచారం.. రజోయోగంతో ఈ 4 రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా పెరిగే ఆదాయం
Mars transit: కుజ గ్రహం మహాసంచారం చేయబోతోంది. దీనివల్ల మే 11వ తేదీన రజో యోగం ఏర్పడడంతో పాటు మరో రెండు రాజయోగాలు ఏర్పడతాయి. ఈ మహారాజ యోగాలు కలయిక నాలుగు రాశుల వారికి కలిసి వచ్చేలా చేస్తుంది.
మేష రాశి
మేషరాశిలోనే రజో యోగంతో పాటూ రుచక రాజయోగం ఏర్పడబోతోంది. దీనివల్ల ఈ రాశి వారికి శక్తి రెట్టింపు అవుతుంది. వీరిపై వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉండిపోయిన పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. కొత్తగా కెరీర్ అవకాశాల కోసం చూస్తున్నవారికి మంచి ఛాన్సులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాయిదా వేస్తున్న ముఖ్యమైన పనులు, నిర్ణయాలను ఈ కాలంలో తీసుకోగలుగుతారు. తెలివిగా ప్రణాళిక వేసుకుంటే వ్యాపారాలు కూడా సక్సెస్ అవుతాయి. ఆదాయం హఠాత్తుగా పెరుగుతుంది. అలాగే మీ సంబంధాలలో ప్రేమ పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశి వారికి అదృష్టం కలిసి వచ్చే కాలం ఇది. వీరి వ్యక్తిత్వం చాలా ప్రభావంతంగా మారుతుంది. ప్రజలు వీరి మాటలను వినేందుకు ఇష్టపడతారు. వీరు చెప్పినవి పాటించేందుకు సిద్ధమవుతారు. అలాగే వీరు పని చేస్తున్న చోట కూడా మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. ఇక ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి పదోన్నతి కూడా రావచ్చు. ఈ రాశి వారు ఒక నాయకుడిగా ఎదిగే అవకాశం ఉంది. అలాగని అతి విశ్వాసం మంచిది కాదు. అతి విశ్వాసంతో అడుగులు వేస్తే పరిస్థితులు తారుమారవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశికి అధిపతి కుజుడు. కుజ సంచారం వల్లే ఈ రుచక రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది జీవితంలో ఎన్నో మార్పులను తీసుకువస్తుంది. వృశ్చిక రాశి వారి బలం పెరుగుతుంది. పనిపై ఏకాగ్రత అధికమవుతుంది. ఎలాంటి సవాళ్లనైనా అధిగమిస్తారు. వృత్తిలో అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. ఇక పదోన్నతి కూడా రావచ్చు. వ్యాపారస్తులకు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి ఇదే మంచి సమయం. ఆర్థికంగా కూడా పరిస్థితి బలంగా మారుతుంది. అనుకున్న లక్ష్యాలను సాధించేందుకు ముందుకు సాగడం జరుగుతుంది.
మకర రాశి
రుచక రాజయోగం మకర రాశి వారికి ఎన్నో విజయాలను అందిస్తుంది. ఇది వారికి చాలా కీలకమైన సమయం అని చెప్పుకోవాలి. ఎప్పటినుంచో వేధిస్తున్న పాత సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలకు కొత్త ఆర్డర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా అనేక మార్గాలు తెరుచుకొని లాభాలు వస్తాయి. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా రెట్టింపు అవుతుంది