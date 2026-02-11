Birth Date: ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు ఎంత ఖర్చు చేసినా డబ్బుకు లోటురాదు.. బిందాస్ లైఫ్!
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం ప్రతి సంఖ్యకు ప్రత్యేకమైన పవర్ ఉంటుంది. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారు పెద్దగా కష్టపడకుండానే పేరు, ప్రతిష్ఠలు, డబ్బు సంపాదిస్తారని సంఖ్యా శాస్త్రం చెబుతోంది. వీరు లైఫ్ ని తెగ ఎంజాయ్ చేస్తారట. మరి ఆ అదృష్ట తేదీలేంటో చూద్దామా..
మూల సంఖ్య 6 కలిగిన జాతకులు..
సమాజంలో ఉన్నత స్థానం, లగ్జరీ లైఫ్ అందరూ కోరుకుంటారు. కానీ కొందరినే ఆ అదృష్టం వరిస్తుంది. న్యూమరాలజీ ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారికి ఈ అదృష్టం బలంగా ఉంటుంది. పుట్టిన తేదీ వారి జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది. ముఖ్యంగా మూల సంఖ్య 6 కలిగిన వ్యక్తులు పెద్దగా కష్టపడకుండానే కీర్తి, సంపద పొందుతారని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. 6 మూలసంఖ్య కలిగిన వ్యక్తుల జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
శుక్రుడి ఆశీర్వాదంతో..
సంఖ్యాశాస్త్రం ప్రకారం మూలసంఖ్య 6 శుక్రుడి పాలనలో ఉంటుంది. శుక్రుడు ప్రేమ, అందం, కళలు, విలాసాలకు ప్రతీక. ఏ నెలలో అయినా 6, 15, 24 తేదీల్లో పుట్టినవారు మూలసంఖ్య 6 కిందకు వస్తారు. ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు సాధారణ జీవితాన్ని ఇష్టపడరు. ఖరీదైన కార్లు, బ్రాండెడ్ బట్టలు, ఆధునిక సౌకర్యాలున్న ఇళ్లు వంటివే వీరి ప్రపంచం. వీరు ఎంత ఖర్చు చేసినా డబ్బుకు లోటు రాకపోవడానికి శుక్రుడి కృపే కారణమని పండితులు చెబుతున్నారు.
కుటుంబమంటే అపారమైన ప్రేమ
ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారికి కుటుంబ జీవితం అత్యంత ముఖ్యమైంది. తమవారిని ఎంతో ప్రేమిస్తారు. బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తారు. అవసరమైనప్పుడు అండగా నిలబడటం, శాంతి, సఖ్యతను కాపాడటం వీరి ప్రత్యేక లక్షణాలు. ప్రేమ సంబంధాల్లో నిజాయతీగా, నిబద్ధతతో ఉంటారు. అందువల్ల కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల నుంచి వీరు మంచి ఆదరణ పొందుతారు. వీరు అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా టూర్లు, పార్టీలకు వెళ్తూ జీవితంలోని ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదిస్తారు.
బిందాస్ లైఫ్..
ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు డబ్బును దాచుకోవడం కంటే ఖర్చు చేయడానికే ఇష్టపడతారు. లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయడంలో వీరి తర్వాతే ఎవరైనా. జీవితం అంటేనే ఎంజాయ్ చేయడానికి అని వీరు గట్టిగా నమ్ముతారు. శుక్రుడి దయ వల్ల వీరి ఆర్థిక పరిస్థితి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఎప్పుడూ బిందాస్ గా జీవిస్తారు.
ఈ రంగాల్లో పేరు, ప్రఖ్యాతలు
ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారికి వీరికి కళల పట్ల అమితమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. కళలు, సంగీతం, ఫ్యాషన్, అలంకరణ వంటి సృజనాత్మక రంగాల్లో వీరు తక్కువ శ్రమతో మంచి పేరు, డబ్బు సంపాదిస్తారు. మూలసంఖ్య 6 కలిగిన వ్యక్తులకు శారీరక శ్రమ అంటే పెద్దగా నచ్చదు. కష్టమైన పనులను కూడా తమ తెలివితో స్మార్ట్గా పూర్తి చేస్తారు. ఎలాంటి సమస్యనైనా ప్రశాంతంగా పరిష్కరించకోగలిగే శక్తి, సామర్థ్యాలు వీరి సొంతమని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.