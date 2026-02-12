Mars Transit: మిథున రాశిలోకి కుజుడు...ఆగస్టు తర్వాత ఈ రాశులకు అదృష్టయోగం..!
Mars Transit: మిథున రాశిలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం చాలా అరుదైన సంఘటన. ఇది కొన్ని రాశుల వారి సంపద, సౌకర్యాన్ని పెంచుతుంది. అదృష్టం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది.
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ప్రతి గ్రహం ఒక నిర్దిష్ట కాలం తర్వాత తన రాశిని, నక్షత్రాన్ని మారుస్తుంది. జోతిష్యశాస్త్రం ఈ గ్రహాల మార్పుల ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. ఆగస్టు నెలలో కుజుడు తన రాశిని మార్చుకోనుంది.. ఇది అన్ని రాశుల జీవితాల్లో గణనీయమైన మార్పులను తెస్తుంది.ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం పెరగనుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
మేష రాశి....
కుజుడు బుధ రాశిలోకి అడుగుపెట్టడం మేష రాశివారికి ఊహించని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. కెరీర్ పరంగా బాగా కలిసొస్తుంది.ఆదాయం పరంగా మూడు రెట్ల లాభం వస్తుంది. గౌరవం పెరుగుతుంది. పనికి సంబంధించిన ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. వివిధ మార్గాల్లో ఆదాయాన్ని పెంచుకుంటారు. వ్యాపారం చేసేవారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. మీ జీవిత భాగస్వామితో సంతోషంగా గడపగలరు.
.కన్య రాశి...
కుజ సంచారం కన్య రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆకస్మికంగా ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబంతో చాలా సంతోషంగా గడుపుతారు. గతంలో పడిన కష్టానికి మంచి ప్రతిఫలం పొందుతారు. పనిలో విశ్వాసం పొందుతారు. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. వ్యాపారాల్లో ఊహించని లాభాలు పొందుతారు.వైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు తగ్గిపోతాయి. జీవితంలో మంచి విజయం సాధిస్తారు.
సింహ రాశి...
సింహరాశి పదకొండవ ఇంట్లో కుజ సంచారం జరగనుంది. దీని కారణంగా, సింహరాశి వారు విజయం సాధిస్తారు. మీ జీవితంలో ఆర్థిక సమస్యలు ముగుస్తాయి. అలాగే, చాలా కాలంగా ఉన్న కోరికలు నెరవేరే సమయం ఇది. ఆర్థిక సమస్యల నుండి బయటపడటానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. వైవాహిక జీవితంలో ప్రేమ పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో, మీరు మీ జీవిత భాగస్వామికి కొన్ని ఊహించని బహుమతులు ఇవ్వవచ్చు. ఈ కాలం మీరు ఊహించిన దానికంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కోరుకున్నవి సాధించగలుగుతారు.
4.తుల రాశి..
కుజుడు సంచారము తులా రాశి వారికి రెట్టింపు ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. కుజ సంచారము తులా రాశి వారికి గొప్ప ప్రయోజనాలను ఇస్తుంది. దీని కారణంగా, తులారాశి వారు భారీ ఆర్థిక లాభాలను , కెరీర్ విజయాన్ని పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో మీ వ్యక్తిత్వం మెరుగుపడుతుంది. మీ ధైర్యం కూడా పెరుగుతుంది. కానీ పనిలో ఉన్నవారికి వారి ఉద్యోగాలలో ప్రమోషన్లు లేదా కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. మీ కుటుంబం సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
5.మకర రాశి..
కుజుడు సంచారము కారణంగా మకర రాశి వారి అదృష్టం మెరుగుపడుతుంది. దీని కారణంగా, ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా మెరుగుపడుతుంది. ఇప్పటివరకు మీ కెరీర్లో ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. అదృష్టం పెరుగుతుంది.వ్యాపారం ద్వారా చాలా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం మీకు లభిస్తుంది. కొత్త వ్యాపారాలను ప్రారంభించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి ఆఫీసులో ఊహించని లాభాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా, విదేశాలకు వెళ్లి పనిచేసే అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కుజుడు మిథునరాశిలోకి ప్రవేశించినప్పటి నుండి జీవితంలో చాలా మంచి విషయాలు జరుగుతాయి. మీ కుటుంబ జీవితంలో సమస్యలు తొలగిపోయే సమయం ఇది.