Lunar Eclipse 2025 : ఈ ఏడాది చివరి చంద్ర గ్రహణం.. 12 రాశుల తల రాత ఎలా మారనుందంటే...
ఈ ఏడాది చివరి చంద్ర గ్రహణం ఏ రాశి వారికి మేలు చేయనుంది..? ఏ రాశి వారికి నష్టాలు కలిగిస్తుందో తెలుసుకుందామా….
Lunar Eclipse 2025
ఈ ఏడాది చివరి చంద్రగ్రహణం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన సంభవించనుంది. ఈ గ్రహణాన్ని మనం భారత దేశంలో కూడా చూడొచ్చు. గ్రహణ కాలం సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన ఉదయం 9:57 గంటలకు ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ తెల్లవారుజామున 1:26 వరకు ఉంటుంది. చంద్రగ్రహణ పూర్తి ప్రభావం తెల్లవారుజామున 12.28 గంటల నుంచి 1.56 వరకు ఉంటుంది. కాగా.. ఈ గ్రహణం.... జోతిష్యశాస్త్రంలోని 12 రాశులపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపించనుంది. మరి, ఏ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపించనుందో చూద్దాం...
1.మేష రాశి...
చంద్ర గ్రహణం మేష రాశి వారికి లాభదాయకంగా మారనుంది. ఈ కాలంలో మేష రాశివారు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో పురోగతి కూడా సాధిస్తారు. వ్యాపారం చేసేవారికి కూడా ఈ కాలంలో మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి అనేక మార్గాలు ఎదురౌతాయి. కుటుంబంలో ఎవరైనా ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే, ఈ కాలంలో ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మానసిక ప్రశాంతత కూడా పొందుతారు.
2.వృషభ రాశి...
చంద్ర గ్రహణం వృషభ రాశివారికి మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఎందుకంటే, ఈ గ్రహణం వృషభ రాశి పదో ఇంట్లో సంభవిస్తుంది. ఇక్కడే రాహు సంచారం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి.. ఎక్కువ లాభాలు ఉండవు, ఎక్కువ నష్టాలు కూడా ఉండవు. సాధారణంగా సాగుతుంది. ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. కానీ, మీ తండ్రిని మరింత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి.
3.మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారి జాతకంలో తొమ్మిదో ఇంట్లో గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, మీ అసంపూర్ణ పనులన్నీ తిరిగి ప్రారంభమవుతాయి. అందువల్ల, మీరు కోల్పోయిన డబ్బును తిరిగి పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి. అలాగే, మిథున రాశి వారు ఈ కాలంలో వారి ఆరోగ్యం పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. కాబట్టి, ఈ కాలంలో మీరు బృహస్పతికి సంబంధించిన నివారణలను పాటిస్తే, మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు కొంత ఆకస్మిక ప్రయోజనం పొందవచ్చు.
4.కర్కాటక రాశి..
కర్కాటక రాశి వారి జాతకంలో 8వ ఇంట్లో ఈ గ్రహణ యోగం ఏర్పడుతుంది. ఎనిమిదవ ఇల్లు రహస్యాలు, దురదృష్టం, ఆకస్మిక లాభం లేదా నష్టాన్ని పొందే యోగాన్ని సృష్టిస్తుంది. కాబట్టి, కర్కాటక రాశి వారు తమ ఇంటిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. అలాగే, ఖర్చులను తగ్గించుకుని, ఆదాయంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించండి. ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
5.సింహ రాశి..
ఈ చంద్రగ్రహణం సింహరాశి వారి జాతకంలో 7వ ఇంట్లో సంభవిస్తుంది. కాబట్టి, ఈ కాలంలో, మీ వివాహ జీవితంలో సమస్యలు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో, మీరు మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి. భాగస్వామ్యంతో వ్యాపారం చేసే వ్యక్తులు పని విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మీ కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అలాగే, ఈ కాలంలో మీరు తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. అందువల్ల, ఈ కాలంలో సింహ రాశి వారు తమ ఆరోగ్యం పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి.
6.కన్య రాశి..
ఈ గ్రహణ యోగం కన్య రాశి వారి జాతకంలో ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. మీరు శత్రువుల నుండి విముక్తి పొందుతారు. మీ ప్రత్యర్థులు దూరమవుతారు. అదేవిధంగా, మీరు మీ కృషి , జాగ్రత్త కారణంగా పనిలో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఈ సమయంలో, పనిచేసే వ్యక్తులు చాలా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. శుభవార్తలు వింటారు.
7.తుల రాశి...
ఈ గ్రహణ యోగం తుల రాశి వారి జాతకంలో 5వ ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా, ఈ కాలంలో తుల రాశి వారు పిల్లల గురించి ఆందోళన చెందుతారు. విద్యకు సంబంధించిన రంగంలో పనిచేసే ఈ రాశికి చెందిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో, మీరు మీ తెలివితేటలతో పని చేయడం , ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించడం మంచిది.
8.వృశ్చిక రాశి...
ఈ సంవత్సరం చివరి చంద్రగ్రహణం వృశ్చిక రాశి వారి జాతకంలో నాల్గవ ఇంట్లో సంభవిస్తుంది, దీని ఫలితంగా మీ ఇంట్లో ఆనందం , శ్రేయస్సు పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో, మీరు కొత్త వాహనాన్ని కొనుగోలు చేయవచ్చు. అదేవిధంగా, మీరు మతపరమైన తీర్థయాత్రకు ప్రయాణించడం వల్ల చాలా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. ఈ కాలంలో, మీరు మీ తల్లి ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందుతారు. కాబట్టి అదనపు జాగ్రత్త వహించండి. పనిలో చాలా జాగ్రత్తగా పనిచేయడం వల్ల విజయం లభిస్తుంది.
9.ధనుస్సు
ధనుస్సు రాశి వారి జాతకంలో మూడవ ఇంట్లో ఈ చంద్రగ్రహణం సంభవిస్తుంది, దీని ఫలితంగా మీ ఆత్మవిశ్వాసం, సాహసం పెరుగుతాయి. ఈ కాలంలో, మీ సోదరులు, సోదరీమణులు , స్నేహితుల నుండి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. రవాణాకు సంబంధించిన పనిలో మీకు చాలా ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. మీ కెరీర్లో ముందుకు సాగడానికి మీకు మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీరు చాలా కాలంగా ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుంటే, ఈ కాలంలో మీ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. సంపదకు సంబంధించిన సమస్యల నుండి మీకు ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఉద్యోగాలు మార్చాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి విజయం లభిస్తుంది.
10.మకర రాశి..
ఈ చంద్రగ్రహణం మకర రాశిలో జన్మించిన వారి జాతకంలో రెండవ ఇంట్లో సంభవిస్తుంది. కాబట్టి, మీ సంబంధాలలో ఉద్రిక్తత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు ఈ కాలంలో తమ మాటలను నియంత్రించుకోవడం మంచిది. డబ్బుకు సంబంధించిన సమస్యలను ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది. అలాగే, ఈ కాలంలో, మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులు డబ్బు లావాదేవీలు చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ కాలంలో మీ కెరీర్కు సంబంధించి మీకు కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. అందువల్ల, ఈ సమయంలో సానుకూల ఫలితాలను పొందే అవకాశం ఉంది.
11.కుంభ రాశి..
ఈ గ్రహణ యోగం కుంభ రాశి వ్యక్తుల జాతకంలో మొదటి ఇంట్లో ఏర్పడుతుంది. ఇది మీ వ్యక్తిత్వంపై గొప్ప ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. కాబట్టి ఈ కాలంలో మీ వివాహ జీవితం బాగా ఉండదు. ఈ కాలంలో మీ భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల అదనపు శ్రద్ధ వహించండి, లేకుంటే అది మానసిక సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. వ్యాపారం సజావుగా సాగుతుంది.
12.మీన రాశి...
ఈ చంద్రగ్రహణం మీన రాశి వ్యక్తుల జాతకంలో 12వ ఇంట్లో సంభవిస్తుంది, దీని కారణంగా మీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మీరు విదేశాలకు సంబంధించిన ఏదైనా వ్యాపారం చేస్తుంటే, దాని నుండి మీకు చాలా లాభం లభిస్తుంది. అలాగే, మీరు విదేశాలకు వెళ్లడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే, ఈ కాలంలో మీకు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కాబట్టి, మీన రాశి వ్యక్తులు ఈ కాలంలో వారి ఆరోగ్యం పట్ల ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలి.