Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి డబ్బు విషయంలో కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు తప్పవు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 18.12.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు అధికారుల సహాయంతో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. సోదరులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. కొన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో వివాదాలు తప్పవు. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు. దైవానుగ్రహంతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఇంటా బయటా సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిదికాదు. దూర ప్రయాణాలలో ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి విమర్శలు తప్పవు. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
జీవిత భాగస్వామితో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. చిన్ననాటి మిత్రులు రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. వ్యాపారాల విస్తరణకు భాగస్వాముల నుంచి సహాయం అందుతుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వీలైనంత వరకు వాయిదా వేయడం మంచిది. రుణదాతల నుంచి ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. కీలక వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన మానసికంగా చికాకు కలిగిస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది. డబ్బు వ్యవహారాలలో కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు తప్పవు. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు మరింత అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వ్యాపారాలు లాభాలబాట పడుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ యోగం ఉంది. వివాదాలకు సంబంధించి ఆప్తుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. విలువైన వస్త్ర, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతిలో డబ్బు ఉండదు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలలో ఊహించని సమస్యలు తప్పవు. చేపట్టిన పనులలో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులుంటాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. భూ క్రయ విక్రయాలు అనుకూలిస్తాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో కలహా సూచనలు ఉన్నాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులలో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయాలు సందర్శిస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. బంధువుల కలయిక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది.